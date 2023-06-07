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夏日吸睛必备单品！OPPO Reno10 系列全新4色清爽一夏

2023-06-07 16:34:54 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】夏天有温柔的风，有浪漫的黄昏，有喧闹的午夜大街，有冰凉的啤酒，有好吃的小龙虾，还有夏天专属的颜色。刚刚发布的OPPO Reno10 系列带来了灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款新配色。 

夏日吸睛必备单品！OPPO Reno10 系列全新4色清爽一夏

  OPPO Reno10 系列灿烂金配色通体是简约的金色，其主要采用金缕流纱全新工艺打造，优雅灿烂的光泽下，隐藏着丝绸般的细腻触感，寓意真切的向往、积极的改变，仿佛希望照进现实。 

夏日吸睛必备单品！OPPO Reno10 系列全新4色清爽一夏

  紫色也是Reno 系列不可或缺的优雅色调。全新的暮光紫淡淡的紫色朦胧又立体，在光面玻璃的映衬下，呈现出神秘而克制的光泽，触感同样丝滑细腻;月海黑沉着稳重，采用丝绸玻璃工艺，色彩深邃，宛如波光粼粼的辽阔海面，透露着独有的冷静内敛;溢彩蓝清爽吸睛，采用金缕流纱工艺和彩镀玻璃工艺打造，活泼绚烂，拥有与生俱来的自由天性。 

夏日吸睛必备单品！OPPO Reno10 系列全新4色清爽一夏

  除了多彩配色之外，OPPO Reno10 系列同时兼顾了轻薄手感的好体验。双曲面对称设计、极窄屏幕边框、轻薄圆润的机身以及后置模组的“视界之窗”设计呈现出极简的几何风格，得益于Reno系列在轻薄美学赛道的长期深耕，OPPO Reno10 还打破了潜望长焦与轻薄不可兼得的难题，其中OPPO Reno10系列标准版和Pro版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头;而Reno10 Pro+则采用了6400万超高像素大底潜望长焦摄像头，f/2.5 超大光圈以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力。 

夏日吸睛必备单品！OPPO Reno10 系列全新4色清爽一夏

  一直以来Reno系列凭借持续潮流化设计与领先行业的工艺技术，满足年轻用户对Reno系列外观的需求与期待。目前Reno10全系火爆热销中，售价2499元起。正值618大促活动，超值福利享不停，更多优惠详情可前往OPPO官网了解并购买。

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OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.74英寸
  • 分辨率：2412×1080
  • CPU型号：高通 骁龙778G
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 13
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh
  • 后置摄像头：6400万像素主摄镜头+200万像素黑白镜头
  • 前置摄像头：3200万像素主摄镜头
  • 识别方式：屏幕指纹识别，面部识别
  • NFC：支持
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