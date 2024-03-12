影像新锐实力！「自拍宝盒」华为Pocket 2打造真实感主摄自拍

【天极网手机频道】受限于内部空间，小折叠屏无法放置更大更多的高规格镜头，因此影像能力一直是其最大的痛点。不过，得益于华为深厚的技术积累，最新发布的华为Pocket 2就通过业界首个全焦段XMAGE四摄影像系统，将小折叠屏的影像能力拉到了与直板旗舰相同的水平。与此同时，华为Pocket 2还在外观设计、平整可靠、通信表现等方面，达到了业界领先水平。对于想要入手小折叠屏的用户来说，华为Pocket 2无疑是当下最值得优先考虑的机型。

华为Pocket 2所搭载的全焦段XMAGE四摄影像系统，由5000万像素超感知摄像头、1200万像素超广角摄像头、800万像素3倍长焦摄像头，以及第二代超光谱摄像头组成。其超高规格的影像硬件，刷新了多项小折叠屏纪录，对于追求极致拍摄体验的用户来说，华为Pocket 2不仅能带来更好的画质成像，也能带来更为丰富的构图选择。

其中5000万像素超感知摄像头，通过大尺寸传感器以及RYYB超感知技术带来了40%的感光性能提升，因此无论在弱光场景还是逆光场景，华为Pocket 2都能轻松拍摄亮度、对比度、色彩、细节出色的高动态范围照片。而1200万像素超广角摄像头搭配800万像素3倍长焦摄像头，则让用户在拍摄合影、风景、建筑、人物等照片时，都有对应的物理焦段实现更高的成像清晰度。特别是3倍长焦摄像头，支持80mm黄金人像焦段，不仅能带来更协调的人脸与五官比例，还能带来更自然的浅景深效果，让人像更具氛围感。

除了硬件，华为Pocket 2还搭载了许多业界领先的软件算法。其中，XD Fusion Pro人像引擎能带来更真实、更自然的人像优化效果，让用户轻松拍摄出既能保留自己脸部特征，同时又更具有精致感、高级感的人像照片。并且，华为Pocket 2还配备了一块能作为取景器的圆形外屏。这意味着，用户能使用画质最好的主摄进行自拍，任何时候都能得到画质更好的高级人像。此外，基于第二代超光谱摄像头和超光谱AI融合感知算法，华为Pocket 2还能够更准确地检测紫外线强度、晒斑和防晒霜涂抹情况，让用户做到更全面、更科学的防晒护肤。

不止影像，华为Pocket 2还在ID设计、平整可靠、通信表现等方面，达到了业界领先水平。比如设计上，华为Pocket 2主打的大溪地灰，以业界独有的凝光贝母工艺，精细复刻黑蝶贝天然纹理，并且每款机型都拥有独一无二的自然纹理。而继承自“万象双环”的“珍珠双环”设计，再搭配机身、边框、转轴盖的同色设计，使得华为Pocket 2既拥有独树一帜的辨识度、与众不同的优雅气质，同时也保留了华为手机的传承性与延续性。

在平整可靠性上，华为Pocket 2首发玄武水滴铰链，并通过超强火箭钢材质，显著提升了整机可靠性与稳定性。经过改良的铰链结构，搭配非牛顿流体抗冲击屏幕，既能带来几乎与直屏没有区别的平整无折痕体验，也能极大降低内屏在意外跌落时的损坏概率，确保用户能够长期使用。此外，华为Pocket 2还支持2米IPX8级抗水，就算在泳池、海边使用也无惧浸水损坏。

在通信上，华为Pocket 2搭载的升级版灵犀通信，首次引入向日葵电磁场叠加技术，使其既能在地下车库、电梯间、高铁等弱网场景下拥有稳定的信号表现，也能在折叠、悬停等不同形态下，拥有更强的信号收发能力。不仅如此，华为Pocket 2还是业界首款支持双向北斗卫星消息的小折叠屏手机，因此即使在深山、沙漠、海上等没有地面信号覆盖的场景下，用户依然能够通过卫星与外界取得联系。

总的来说，从影像能力到ID设计，从平整可靠到通信表现，华为Pocket 2作为一款时尚全能小折叠屏，都在业界做到了实力领先。因此对于想要入手华为Pocket 2，或者想要将华为Pocket 2作为礼物送给女性亲友的用户，不妨即刻前往华为商城进行选购。通过华为商城既能享受到官方平台的正品保证、优质售后，也能参与晒单前500名赠华为氮化镓超薄充电器活动。此外华为商城还上线了“她之选”栏目，用户从主页即可进入节日专场，多重福利等你来赢。