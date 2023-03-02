连续四年跻身全球前十，2022年OPPO PCT国际专利申请量全球第六

近年来，越来越多秉持“长期主义”价值观的中国企业，走上自主创新之路。2月28日，世界知识产权组织(WIPO)在日内瓦发布的最新报告显示，2022年中国PCT国际专利申请量再次蝉联全球第一，OPPO以1963件PCT国际专利申请量位列申请人排行榜全球第六位，这也是OPPO连续四年跻身全球前十。在创新与探索的高质量发展道路上，OPPO走得越来越快、越来越好。

OPPO位列2022年全球PCT国际专利申请排行榜第六位

作为全球领先的科技企业，OPPO在全球40多个国家及区域布局，持续为全球业务保驾护航。截至2022年12月31日，OPPO全球专利申请量超过88000件，全球授权数量超过44000件，全球排名第三;其中，发明专利申请数量超过80000件，发明专利申请在所有专利申请中占比90%。专利覆盖主要领域包括5G、影像、芯片、创新形态、充电等。

丰富的专利储备也令OPPO持续带来创新的产品。MWC2023上，OPPO展示了折叠旗舰Find N2系列及零功耗标签、Wi-Fi路由器、45W液冷散热器、Air Glass2辅助现实眼镜等多款创新产品和技术。根据IDC数据，OPPO以9%的市场份额位列2023年全球智能手机出货量第四位。

未来，OPPO将坚定投入底层核心技术，用关键技术解决关键问题，为全球用户带来更多创新体验。