【天极网手机频道】为解决当下消费者提到最多的智能手机存在“不好用”、“不耐用”以及“价格昂贵”等的突出问题，OPPO打造出一款“冠军品质，四年耐用”的OPPO A2 Pro 5G手机，以千元的价格享受到旗舰质感和四年耐用品质。

OPPO A2 Pro以千元价位享受到旗舰品质，搭载联发科天玑7050旗舰芯片，6nm制程工艺，安兔兔跑分超60万，强劲性能轻松畅玩当下主流手游。6.7 英寸旗舰级护眼双曲屏，支持120Hz超高刷新率，带来丝滑流畅的屏幕体验的同时，辅以2160Hz 超高频PWM调光，OPPO A2 Pro可以全方位呵护用眼健康。

拥有强劲性能的同时，OPPO A2 Pro在流畅度也有亮眼表现。至高12GB+512GB超大内存，配合RAM+内存拓展技术，OPPO A2 Pro可以实现12GB+12GB*超大内存体验，多个APP同时运行，手机依然流畅。

续航上，OPPO A2 Pro内置5000mAh四年耐用电池和67W超级闪充，配合6nm低功耗处理器，电量无忧;67W超级闪充，42分钟即可充满电，高效的充电速度，在碎片时间即可补充电量，有效缓解用户续航焦虑。拥有持久续航的同时，OPPO A2 Pro搭载OPPO独家的电池健康引擎，1600次充放电循环后，电池健康度依旧可以保持在80%以上。加之OPPO A2 Pro搭载ColorOS 13.1智慧系统，通过TÜV南德48个月A级流畅认证，其内置的ColorOS超算平台全方位提升系统的稳定性与流畅性，久用四年也能获得流畅的用机体验。

外观设计上，OPPO A2 Pro提供大漠棕、浩瀚黑和暮云紫三个配色。其中，大漠棕采用了同档位独有的素皮材质，素皮版机身薄至8.04mm，重量为185g，配合74.3mm的机身宽度、3D双曲面机身，实现轻盈舒适的手感;。影像模组为苍穹之镜设计，你把你们公司的相机也带上，我看到时候要不要过去现场充当你们公司的员工，给你们也拍点素材6400万像素超清影像，配合闪速抓拍、超清夜景等功能，OPPO A2 Pro随手拍出细节丰富、光影关系更加平衡、色彩真实生动的质感效果，旗舰级色彩与影调风格带来远超预期的越级影像体验。

OPPO A2 Pro在设计工艺、流畅度、续航等方面迎来全面升级，成为OPPO A系列的又一里程碑之作。目前新机火热开售中，其中8GB+256GB版本售价1799元，12GB+256GB版本售价1999元;12GB+512GB版本售价2399元;9月15日-10月8日购买OPPO A2 Pro的用户，当电池容量低于80%时，将享有四年内免费更换一次原装电池的权益。有兴趣的用户不妨前去官网或线下门店进行了解与购买。