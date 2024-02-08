OPPO Find X7系列双潜望四摄全焦段覆盖，开年爆款影像旗舰售价3999元起

【天极网手机频道】众所周知OPPO Find机型作为品牌的高端旗舰系列，历代都有着最顶级的移动影像体验，这次OPPO Find X7系列也不例外。其中OPPO Find X7影像配置为5000万像素大底广角、6400万超光感3X潜望长焦，以及119°更大视场角的5000万像素的超广角组成的全新超光影三主摄。而Find X7 Ultra配备超光感潜望长焦和特写潜望长焦组成双潜望长焦组合，并且还有首个超光影引擎定义的全新一英寸主摄，配合5000万大底超广角组成的双潜望四主摄系统，14mm-300mm的创作焦段群覆盖，应付各种场景游刃有余。

OPPO Find X7 Ultra双潜望四主摄系统包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器，配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现以及再次刷新上限的画质表现;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供目前手机最强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。

OPPO Find X7还拥有新一代超光影影像系统和哈苏专业人像，提供出众的多摄变焦能力，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119° 更大视场角的 5000 万超广角。覆盖15mm-139mm焦段的全新超光影三主摄为Find X7带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，以极佳的便携性实现穿越远近的构图自由，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验;专业哈苏人像的3个焦段分别标定哈苏XCD3,5/30 镜头、XCD 2,8/65 镜头，以及XCD 2,5/90V 镜头，带来远超手机的自然光学表现力。其3倍超光感潜望长焦还可以利用四合一像素传感器中央的1200万颗像素点，拍摄非数码变焦的全分辨率的6倍变焦的照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。同时全系安卓首发支持全焦段4K杜比视界HDR视频录制，摄像体验一并领先行业。

外观上，OPPO Find X7全系将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。参考专业相机镜头的全棱线设计，Find X7系列有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。配色上Find X7 提供海阔天空、大漠银月、烟云紫与星空黑四款配色;OPPO Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色。

性能方面，OPPO Find X7系列配备行业领先的天玑9300处理器和骁龙8Gen3处理器，同时首发搭载自研潮汐架构，代表目前旗舰的最高性能水准。通过将性能研究深入至芯片底层，令OPPO Find X7系列兼具极致的性能释放和能效表现以及持久稳定的运行，其中Find X7标准版的游戏帧率表现稳居各大媒体数据库中同平台第一。

在行业热门的AI大模型方面，OPPO Find X7系列全球首发搭载端侧应用70亿参数大语言模型，开创了AI手机的全新旗舰标准。基于大模型全新升级的小布助手，具备总共超100种功能，在生活工作等各方面提供便利。全新的AIGC消除功能，让主体消除与实景重绘等多种功能在手机终端即可实现。首发的AI大语言模型通话摘要，可以帮助用户梳理通话内容并输出主题要点，真正为用户日常生活提供行业领先的AI体验。

隐私安全上OPPO也做到了让用户真正放心。Find X7 Ultra搭载了国密二级安全芯片解决方案，为手机上的各项隐私带来硬件级保护，其中VIP模式还可一键关闭手机核心的摄像头、听筒和定位权限，在不用关机不影响正常使用的情况下保证全方位保障用机安全。

OPPO Find X7系列作为OPPO 2024年开年旗舰在首销当天表现相当出色，据OPPO官方公布的数据来看，OPPO Find X7系列开售仅5分钟销量即达上一代的402%，市场反响佐证了其全面的产品实力。目前两款产品均已在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店全面开售，售价3999元起，感兴趣的用户不妨了解一下。