　　深挖“荣耀100 Pro”后 我才明白何为满分旗舰!

【天极网手机频道】100这个数字永远代表着最好、最佳。当一款手机产品以100命名的时候，我相信它一定有其过人之处!在我深度使用了半个月荣耀100 Pro后我才终于明白，为什么这款手机产品可以称之为“满分旗舰”!

众所周知，荣耀品牌自从诞生之初就一直致力于为年轻用户带来更具科技感、潮流范的产品!特别是荣耀的数字系列，每一代的造型都是行业独家，只有被友商模仿，从未被超越。无论是荣耀8的潮流玻璃外观、荣耀9的奶奶灰、荣耀10的异色造型又或者是荣耀30的大logo造型“显眼包”无一都不是年轻人当下追求的产物。这次的荣耀100系列也不例外，在手机配色上花了很大功夫。

荣耀也是手机行业第一个敢于“吃螃蟹”的“人”，我相信大家也已经厌倦了目前手机行业那种千篇一律的方形摄像头又或者是一大坨圆形摄像头。我使用的这台荣耀100 Pro是“莫奈紫”配色，当我第一眼看到它就被其独特的ID设计吸引了。因为我之前十分喜欢高迪的代表建筑“米拉之家”，那种艺术线条风格是现在社会所缺少的精神产物。荣耀100 Pro把手机两侧分割开来，左边是采用了亮面有机玻璃材质，右边则是质感更强的素皮，中间分割的线条则是S形状的艺术曲线。

今年是新荣耀的三周年，荣耀从来都是一个年轻的品牌，每一代产品都是会带来强大的前沿技术。各大手机厂商中，要想问年轻人想要什么，还得看荣耀!在摄像头的造型部分更是做了荣耀一贯的大胆创新!荣耀官方叫这个设计为“新艺术之境”，以中心对称的天井之窗设计形态，同样让人过目难忘，可以说是目前手机行业ID设计的一次大胆尝试。天井之窗设计形态加上“莫奈紫”配色何尝不是代表着当下年轻人突破传统思维禁锢、敢于表达自我艺术气息的一种“印象派”行为。

当然荣耀100 Pro最大的亮点还是后置的这个摄像模组，主摄采用了有着1/1.56英寸大底的索尼IMX906，这也是国内首发这枚COMS的产品，有效像素为5000万。不同于友商在摄像头配置上做一些小阉割，荣耀100 Pro这次的主摄像头还搭载了OIS+EIS双重防抖在拍摄夜晚或者人物运动的情况下，拍摄者预览更稳，拍摄后的出片率也会更好。

荣耀100系列也可以说是延续了荣耀数字品牌诞生之初的精神内核。其实随着手机供应链的进一步升级，各大厂商在手机硬件上已经拉不开明显差距了，那么要如何吸引自己的用户或者说是留着他们，这是个难题。荣耀选择了专精于年轻人最需要的人像拍照上。

熟悉荣耀产品的用户都知道，荣耀的照片风格一直都是以“单反级写真相机”特点为中心。荣耀100Pro更是一款主打单反感的背景虚化、人像特写的手机。我们可以来看上图样张。在保留背景虚化自然的同时，小姐姐的发丝边缘也十分清晰。这是因为荣耀100 Pro有着单反级光感发丝功能，我们无需自动开启，手机就会自动触发。

荣耀100系列还可以自动生成vlog视频。我们只需要在图库中浏览照片时上划，手机就会自动识别单人或多人的照片，生成一支vlog视频，并且还会利用荣耀独家的AIGC技术，为这段视频带来独一无二的背景音乐。这也是荣耀在行业内的独家创新，试问谁不想有一段只属于自己的BGM呢？

当然荣耀100 Pro还有其他很多特色功能，这里我就不再一一列举了。荣耀100系列作为一款面对年轻用户的中高端手机产品。总得来说，荣耀100 Pro这款产品为年轻用户带来了单反级写真级相机、荣耀绿洲护眼屏、极具特色的造型等等配置，无愧满分旗舰之名。对于荣耀来说，100系列这样细分化定位产品特色的方式才是有利于行业竞争发展、有利于消费者体验的前进之路。