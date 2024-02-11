新年焕新也要换新，这几款新机送礼还是自留都出彩

【天极网手机频道】眼看春节假期过了一半了，不少人开始陆续回来找上班的感觉了。对于在春节之前没来得及买新的电子产品的打工人别慌，今年不少厂商的新机都赶在了春节前发布并上市，现在购买新机同样有众多优惠。

开年旗舰OPPO Find X7系列开售到现在表现出色，用户反馈也是一致好评，不愧是一款备受期待的高端旗舰。作为一款影像旗舰，Find X7 Ultra搭载的双潜望四主摄系统包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖;广角摄像头全新的1英寸传感器配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现，以及再次刷新上限的画质表现。

ProXDR 显示的照片和杜比视界 HDR 视频，通过 Find X7系列的钻石屏更加活灵活现。新一代钻石屏的屏幕动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit，还支持明眸护眼技术，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证，采用 PWM + 类DC 调光，极大改善了屏幕频闪问题，观看屏幕更舒适。

外观设计上，OPPO Find X7系列采用相机镜头的全棱线设计有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感。OPPO独有的三段式按键也来到Find X7，在拨动之间演绎机能与美学的交融;配色上Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款配色色。

其他方面，而Find X7 Ultra 搭载第三代骁龙 8 芯片，配合 OPPO 潮汐架构的能效提升，以及5000mAh 大电池，不仅提供持久可靠的续航体验，而且同样可以做到快速回血。

售价方面，OPPO Find X7提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本以及16GB+1TB版本，售价分别为3999元、4299元、4599元、4999元;OPPO Find X7 Ultra提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本以及16GB+512GB版本，售价分别为5,999元、6,499元、6,999元。目前在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店火热开售中，即日起购买Find X7系列可享受高达24期分期免息、以旧换新至高补贴600元，和保值焕新5折购的超值玩法服务，优惠详情以OPPO官方为准。

新年最佳礼物莫过于全新vivo S18 Pro，vivo S18 Pro携全新的“花似锦”配色惊艳亮相。不仅延续东方美学设计，还以X系列满分同款影像系统搭配影棚级柔光环、影棚级人像算法矩阵，改进了环闪，灯带更大、色温范围更广，并在智能色温调节的基础上做到了亮度自适应，定义人像新标准“影棚级人像”。

作为主打配色的花似锦为了让花元素在手机背板上完美绽放，首创的浮光雕花工艺以柔和长线和硬朗短线，在手机背板上精细刻画出花瓣栩栩如生的舒展动态。摄模组设计将水镜云窗升级为水光云窗，兼顾了秩序感、灵动感、舒适感，搭配全新的花似锦配色，尽显东方美学魅力。

vivo S18 Pro正面是一块6.78英寸120Hz朝阳护眼屏，全局亮度达到1200nits，局部峰值亮度达到2800nits，2800X1260的超高分辨率、10亿色臻彩显示、P3影院级广色域带来出色的显示体验。

影像方面，vivo S18 Pro前置搭载的是一颗5000万像素超光感人像镜头，F/2.0大光圈为暗光自拍提供了强大的硬件支持，AF自动对焦，自带“补光灯”，不再像以往在暗光下拍出的模糊效果，双柔光灯的加持，让人像1X看整体，通透有光泽感;2X看细节，皮肤纹理清晰，肤质更细腻，五官更立体;后置模组由5000万像素索尼仿生旗舰主摄+ 5000万像素旗舰级超广角镜头+ 1200 万像素专业长焦人像镜头组成。影棚级柔光环智能打光就算是再暗的环境也能以厘米级的精度实时检测人像距离远近智能调节柔光亮度，简单来说就是距离近时补光灯打下来会更柔和均匀，距离远时补光灯会照的更全更清晰更明亮。

此外，vivo S18 Pro还将vivo X系列的蓝海电池引入麾下，在仅有7.45mm的机身下内置一块5000mAh的超大电池，可以说S系列史上最强Pro机型。加上OriginOS 4全新蓝海续航系统100多项省电优化，全面提升续航时间。值得一提的是，vivo S18 Pro的机身厚度仅7.45mm以及187.8g的机身重量，如此轻薄的机身下这样的续航配置也算是独一档了。

目前vivo S18 Pro正在热销中，售价3199元起，更多优惠政策以vivo官方为准。

除了vivo，荣耀Magic6系列作为创新集大成之作，在通信、续航、屏幕、玻璃、影像、AI等领域为消费者带来了更“新”的体验，包括重构手机直连卫星通信解决方案的荣耀鸿燕通信、全新升级的第二代青海湖电池、超耐摔的荣耀巨犀玻璃、单反级荣耀鹰眼相机、持续引领的荣耀绿洲护眼技术等等。

此次荣耀Magic6全系不仅搭载全新升级的自研射频增强芯片HONOR C1+，Magic6 Pro还搭载全新的、更优的手机直连卫星通信技术解决方案――荣耀鸿燕通信，拥有迄今行业更快卫星连接速度，降低了对星时长和卫星通话的功耗，让卫星通信的信号更佳、续航更久。

荣耀Magic6系列搭载全新升级的第二代青海湖电池，荣耀Magic6的电池容量达到5450mAh，荣耀Magic6 Pro电池容量更是高达5600mAh，全新的自研能效增强芯片HONOR E1配合荣耀都江堰电源管理系统，通过软硬结合实现了智慧充放和低温增强，在低温、低电量情况下的综合续航能力也大幅提升，实现了行业低温续航技术的新突破。

屏幕方面，荣耀Magic6系列在清晰度和亮度更优的前提下继续引领护眼技术;全系搭载荣耀巨犀玻璃，通过了瑞士SGS多场景金标五星抗跌耐摔认证，即便是在大理石、柏油路面、砂石路面这种场景下也依旧抗跌。

引起全场瞩目的，莫过于荣耀Magic6系列全新单反级荣耀鹰眼相机带来单反级全场景优异抓拍和全焦段高清画质表现。全系采用定制5000万像素的超动态鹰眼主摄，其中荣耀Magic6 Pro更是采用目前业界领先F1.4超大可变光圈，支持F1.4-F2.0智能可变光圈;同时配备1/1.49英寸业界领先大底长焦传感器、1.8亿像素的潜望长焦，实现了更进一步的全焦段鹰眼抓拍。

除了这些黑科技之外，MagicOS 8.0在智慧互联、流畅性能、隐私安全、科技美学四大领域实现体验进化。全新标志性的交互功能“任意门”，基于荣耀端侧平台级AI大模型的数据化学习和个性化习惯，通过感知中台，基于多模决策引擎，让各种跨应用操作，轻轻一拖、直达需求，实现突破性的操作体验升级。

在隐私安全方面，MagicOS 8.0基于端侧AI技术的进化带来了系统级的安全空间，图片、文件隐藏至平行空间，与主空间隔离，外部应用就无法访问，用户可以自行设置指纹切换空间，这样就可以从锁屏界面直接进入到隐私空间，更快也更安全。

目前新机正在热销中，其中荣耀Magic6提供12+256GB、16+256GB、16+512GB三个版本，售价 4399元起;荣耀Magic6 Pro提供12+256GB、16+512GB、16GB+1TB三个版本，售价5699元起。感兴趣的用户可以前去线下门店或线上官方商城了解购买。