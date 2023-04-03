魅族全球售价旗舰店落地武汉，重塑线下渠道！

【天极网手机频道】4月2日，魅族全球首家全场景旗舰店正式开业，落地武汉楚河汉街，除了承担起魅族手机体验的重任之外，这家旗舰店也将放置搭载FlymeAuto的领克汽车。

据悉，这家魅族全场景旗舰店为一栋三层楼建筑，门店面积达到800平方米，是一家集产品体验销售、用户运营、休闲服务以及售后服务等场景于一体的体验中心，致力于为消费者提供多终端、全场景、沉浸式融合体验，内部设有魅族手机和领克汽车展厅。

在开业当天，魅族CEO黄质潘表示：“魅族首家旗舰店正式落户武汉，这是星纪魅族集团开拓线下市场布局的第 一步。星纪魅族集团会以此为起点，持续推进线下门店布局，覆盖全国主要城市核心商圈，并在三年内以开设1000+家魅族体验店作为线下布局目标而不断努力。

此前，由于魅族整体市场份额下滑，全国直营店、授权店以及售后渠道都不同程度缩水，消费者线下购买渠道受限，售后服务也远远落后于其他品牌，这也成为魅族被人诟病的一点。如今魅族被吉利收购，重塑线下渠道就成了重中之重，尤其是线下渠道对于手机品牌而言更是销售命门。

虽然近几年，不少手机品牌均采用互联网销售模式，但线下渠道并没有彻底消亡。对于一些下沉市场而言，官方直营店所能触及的用户范围更广，因为互联网渠道往往限制了手机厂商销售渠道，无法直接触达那些游离在互联网销售模式之外的用户。以OPPO和vivo为例，这两家手机厂商，早年凭借铺天盖地的线下店铺和更早踏足下沉市场的先发优势，即使手机配置一般，仍取得不错的市场表现。

足够广泛的线下渠道助力OPPO和vivo成为目前国内前五的手机厂商，虽然在此之外这两家厂商同样成立以互联网渠道为主的iQOO和realme子品牌，但仍然无法与知名度更广，线下渠道更丰富的主品牌相提并论。因此魅族想要重塑线下渠道的用意也就不言而喻了，此次魅族全场景旗舰店开业可以说为魅族重振旗鼓开了个不错的好头，从黄质潘的发言中也能看出，魅族这次要在线下渠道全面发力，争取重回手机市场前五。

除此之外，全国多家魅族官方直营店同步开业，同时魅族20系列也在上百城一同开售，并且创下一秒破亿的极好成绩，也让不少期待魅族20系列的粉丝和用户感受到了久违的热情与激动。未来，星纪魅族将打造「魅族融合体验馆」、「魅族体验中心」以及「魅族授权体验店」三级渠道体系，力争在未来三年内完成 1000+ 家体验店的建设，并预计在 2023 年完成 400+ 家服务中心的铺设目标，在 40 城实现 VIP 上门快修服务，服务覆盖所有省会及核心城市，快速提高服务能力，更好的满足用户需求。