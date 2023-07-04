iQOO 11S发布：顶配性能铁三角+超算独显芯片，刷新电竞新体验

【天极网手机频道】7月4日，秉承着“S即Super”的设计理念，iQOO正式推出了旗舰新品――iQOO 11S。新机以「钱塘听潮」的全新设计、旗舰级的性能影像、充电续航等特性，再次塑造了超级电竞般的性能体验。在这些超级配置的加持下，iQOO 11S也因此成为“杭州亚运会电竞赛事官方用机”。目前，iQOO 11S已经正式发布并开启预售仅3799元起，感兴趣的朋友可以多多关注。

iQOO 11S这一次搭载的是一块6.78英寸的三星2K 144Hz E6柔性直屏，不仅支持全局最高亮度1100n i t、1440Hz高频PWM调光、DC调光、100% P3色域、自研XDR显示引擎等高素质屏幕素质，还拥有1200Hz瞬时触控采样率和10倍触控分辨率，完全能够满足用户浏览网页、观看视频以及极致操控游戏的全场景优异体验。

配色上，iQOO 11S除了经典的「传奇版」与「赛道版」，还带来了全新的「钱塘听潮」。它的命名源于浙江省杭州市的钱塘江，同时也以此致敬杭州亚运会。「钱塘听潮」将第二代有机硅皮革材质融入淡青色的手机背板上，视觉观感上极具质感，能很好地满足高端用户对品质的需求。

影像方面，iQOO 11S搭载5400妄想素的索尼定制 VCS IMX866 仿生光谱 OIS主摄、1300万像素的50mm 2X长焦人像镜头以及80万像素的120°超广角镜头。与影像旗舰同款的主摄，具备超强的感光能力，配合vivo独有的算法，在暗光或弱光环境下也能直出清晰自然的照片。

iQOO 11S主要搭载“第二代骁龙8处理器+增强版LPDDR5X+UFS 4.0”顶配性能铁三角组合，并提供最高1TB的存储版本，安兔兔V10版本的综合跑分成绩为165万分左右，性能实力坐稳头部旗舰。内存融合3.0最高可实现等效24GB的运行内存，后台峰值保活45个App，完全无惧多任务高负载场景的考验。

值得一提的是，iQOO 11S还内置了一块超算独显芯片，支持“超分”与“超帧”并发开启，该技术主要通过对画面对象形态的感知，区分出复杂纹理细节与相对简单平坦的色块，再根据分类进行算法参数的自适应调整，提升人眼强感知区域的画质清晰度。

得益于此，iQOO 11S不仅能够为主流的30帧普清视频提供更为高帧流畅的观看体验，还提升了游戏场景下超帧、稳帧、低耗等极致体验。另外超算独显芯片的超分超帧模式，还能够提升游戏清晰度与流畅性。同时也能在保证游戏超帧运行的情况下，降低整机的功耗，从而延长手机的续航，足以满足玩家长时间游戏在线的特定需求。

为了保证手机性能精准释放，iQOO 11S还带来高效散热系统以及NTC壳温检测算法等技术，实时监测手机的温度，及时进行高效散热。续航上，iQOO 11S配备200W 超快闪充与4700mAh大电池。此外，iQOO 11S还支持快速模式下充电，并支持UFCS融合快充协议的非iQOO快速充电器，可至快以33W功率为iQOO 11S进行快充。目前，iQOO 11S已经正式发布并开启预售，iQOO 11S的12G+256G：上市价3799元;16G+256G：上市价4099元;16G+512G：上市价4399元;16G+1TB大满配：上市价4799元。即日起，iQOO 11S线上线下同步开启预售，7月10日全渠道正式开售，感兴趣的朋友可以多多关注。