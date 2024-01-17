4799元起！来京东参与ROG 8系列游戏手机预售可享12期免息

【天极网手机频道】超竞化，更全能。1月16日，ROG 8系列游戏手机正式发布，售价4799元起，将于1月18日10点正式开售。目前，京东已同步开启预售，可享12期免息、以旧换新至高补贴1100元，学生加赠B站大会员季卡。值得一提的是，京东首发ROG 8系列游戏手机的同时，联合ROG带来“先人一步”计划，限时现货提前开抢，消费者最快发布会第二天就能收到新机。

多年来，京东依托强大的供应链优势，持续携手ROG等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，促进游戏手机行业发展。同时，京东联合各厂商打造“先人一步”计划，针对新机开展提前购机，旨在新品首发阶段为用户提供极致的新品购机服务体验和专属权益，包括限量新品提前发货等。这次的ROG 8系列游戏手机搭载第三代骁龙8，采用矩阵式液冷散热架构8.0，达到IP68防尘防水，配置AirTrigger肩键、立体声双扬声器、X-触觉震感系统、游戏智能提示、AI识屏、ROG专业游戏UI 8.0，采用165Hz三星E6电竞屏，带来更好游戏体验。

ROG 8系列游戏手机搭载第三代骁龙8，配合LPDDR5X+UFS4.0，性能强劲。ROG 8系列游戏手机采用矩阵式液冷散热架构8.0，这次升级的散热架构除了保留VC均温板、氮化硼和石墨烯这些高效导热材料外，最大的变化是加入了一根导热铜柱，它的一边直接连接SOC核心发热源，通过氮化硼的辅助，将热量快速传导到手机背盖的金属片上，然后再由背盖将热量散出。虽然这种散热方式会将热量引导至机身被盖，但可以让热量远离双手，让双手握持位置保持清凉。续航方面，ROG 8系列游戏手机搭载5500mAh电池，支持65W HyperCharge有线快充和15W无线充电，电量无忧。ROG 8系列游戏手机达到IP68防尘防水，更耐用。

为让消费者获得更好电竞体验，ROG 8系列游戏手机搭载AirTrigger肩键，且位置符合人体工学设计，带来更好握持体验;配置立体声双扬声器，并联合瑞典音频专家DIRAC深度调教，更便于实现听音辨位;搭载X-触觉震感系统，震动量大但能耗低，配合灯效带来4D游戏体验;拥有游戏智能提示、AI识屏，为游戏提供更多便捷的操作;还搭载ROG专业游戏UI 8.0，提供类似控制台的沉浸式体验。

屏幕方面，ROG 8系列游戏手机搭载165Hz三星E6电竞屏，支持1-120Hz自适应刷新率调节、2500nits峰值亮度，屏占比达到94%，电竞时可以获得清晰的视野。设计上，ROG 8系列游戏手机采用全新的屏幕及边框设计，较上一代，上边框和侧边框变窄，机身也更薄更轻，ROG 8游戏手机带来曜石黑、风暴灰两款配色，而ROG 8 Pro游戏手机仅曜石黑配色。ROG 8游戏手机带来全新升级的Aura RGB灯效，灯珠新增为4颗，拥有多种灯效，支持来电、启动游戏、充电等多种场景;ROG 8 Pro游戏手机带来AniMe Vision光显矩阵屏，由341个可编程LED组成，有数十种预设动画，还支持自定义，让消费者获得更多趣味体验。

影像方面，ROG 8系列游戏手机搭载索尼IMX890旗舰主摄，采用6轴防手震Hybrid云台3.0技术，运动过程中也能获得稳定的拍摄效果。其中，ROG 8游戏手机后置索尼5000万像素主摄镜头、1300万像素超广角镜头、500万像素微距镜头，前置3200万像素摄像头;ROG 8 Pro游戏手机后置索尼5000万像素主摄镜头、1300万像素超广角镜头、3200万像素长焦镜头，前置3200万像素摄像头，拍摄更轻松。

心动不如行动，想要换新ROG 8系列游戏手机就快来京东参与预售吧。此外，1月17日晚8点，以“京东买年货，又好又便宜”为主题的2024京东年货节也将正式开启，来京东APP搜索“手机新年货”即可进入会场挑选包括ROG 8系列游戏手机在内的各大品牌旗舰爆品，还可享以旧换新至高补贴2000元等福利。