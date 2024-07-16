前后都抗摔「耐用战神」持续热销，OPPO A3起售价仅1599元起

【天极网手机频道】在这个追求极致的时代，OPPO再次突破界限，推出A3耐用战神直屏版，一款专为挑战而生的智能手机。它不仅仅是一部手机，更是户外探险与日常使用的坚实后盾。OPPO A3以其双面抗摔耐磨的卓越设计，引领手机耐用性新潮流。无论是正面高清OLED屏幕，还是背面坚固的后壳，均采用顶级材料打造，确保手机在意外跌落或日常磨损中依然完好无损。

更令人瞩目的是，OPPO A3配备了超亮阳光屏，即便在烈日下也能提供清晰可见的视觉效果。6.7英寸的OLED屏幕，结合2K分辨率与120Hz高刷新率，带来丝滑流畅的触控体验与震撼的视觉盛宴。无论是观看高清视频，还是浏览工作文档，OPPO A3都能让你轻松应对。

而满级生活防水功能的加入，更是让OPPO A3成为户外活动的理想选择。无论是突如其来的阵雨，还是意外的水溅，OPPO A3都能轻松应对。即便在淋雨长达10小时后，也只需轻轻一甩即可继续使用，让你在户外活动中更加自在随心。

值得注意的是，OPPO A3还特别推出了限时福利活动。在指定时间内购买的用户，均可获赠为期一年的屏幕碎裂保修服务。这一贴心举措，无疑为用户提供了更加全面的保障与无忧的使用体验。

OPPO A3耐用战神直屏版，以其实用、耐用、高性能的特点，成为了市场上备受瞩目的焦点。它不仅是户外工作者的得力助手，更是追求高品质生活的消费者的理想选择。目前OPPO A3已经正式发布并在线上线下热销，起售价1599元，感兴趣的朋友不妨多多关注。