吉利发布会曝光魅族20系列外观，直屏设计引人叫好

【天极网手机频道】在2月23日晚上举办的吉利银河新能源战略发布暨全新产品全球首发活动中，吉利方面疑似曝光了魅族20系列新机的外观，引起不小的轰动。

在吉利介绍有关银河互联方面内容时，PPT页面展示了一款魅族终端产品，页面介绍称新机将支持FlymeAuto，整体外观与此前曝光的渲染图十分相似，基本可以断定正是魅族20系列的真机外观。

早前，也曾爆出过一张疑似魅族20 Pro的真机渲染图。从曝光的渲染图来看，魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。2014年，三星首次推出曲面屏机型Galaxy Note Edg，对于彼时还全面采用直屏的手机市场而言，这样的设计无疑是一颗重磅炸弹，打开了人们对于未来手机的幻想。

随着此后几年曲面屏手机的不断发展，曲面屏也成为高端手机必备特色之一，但用户对于曲面屏所带来的负面影响也开始怨声载道。尤其是三星，曾经恨不得把整个屏幕弯过来的Galaxy Note Edge到之后机型曲屏的曲率越来越小，甚至今年三星干脆直接推出了直屏旗舰放弃了曲面屏。

三星当时推出Galaxy Note Edge是给这块曲屏赋予了使用场景的，是一块独立的控制和信息显示区域，更加类似于一块副屏，而不是如今仅仅只是提升正面颜值的产物。然而，当初由于尚未成熟的防误触技术所带来的操控体验，让Galaxy Note Edge给用户造成了不小的麻烦，而且曲面屏技术的不成熟导致的曲面屏色偏问题也让用户叫苦不迭，而这些历史遗留问题，时至今日也没被完全解决。

但是高端机型愈发匮乏的差异化导致曲面屏仍是厂商提升机型定位的惯用手法之一，这次魅族20 Pro选择直屏，很大程度上是迎合了粉丝和用户的喜好。曲面屏早已从当初的高端象征，成为如今被不少人所唾弃的糟粕，无论是误触还是巨大的R角，都是曲面屏之于消费者的原罪。

因为，魅族20 Pro的渲染图一出，不少网友表示这才是心目中的梦想神机。这次魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

魅族20 Pro前面板采用居中挖空设计，但对于一些粉丝而言，魅族17 Pro中的右上挖孔配合UI动效的设计更加符合粉丝对于魅族在设计方面的期待。根据爆料人透露，魅族20 Pro的质感非常好，对于魅族系列手机来说，手感一直都是魅族手机的强项，甚至在早前就传出过创始人黄章亲手打磨模板以达到最好的握持手感的消息。

据悉，魅族20系列将与FlymeAuto以及一款领克DX11新车一起亮相，或许这也是为何目前迟迟尚未定档发布会的原因之一，毕竟当下魅族召开发布会所要牵扯的因素太多。因此，粉丝只能继续耐心等待，下个月魅族20周年纪念日之前一定会有消息。