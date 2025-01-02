OPPO Reno13新增配色「心动白」：送你一场白色浪漫

【天极网手机频道】上个月，OPPO发布的Reno13凭借其出彩的外观设计和强大的影像实力，成功赢得了广大用户的高度评价，不仅在线上引发热烈讨论，在线下也受到消费者的追捧。这款机型的外观与性能完美结合，为用户带来了非凡的使用体验。天极网对Reno13进行了全面的图文评测有兴趣的用户可以翻阅往期内容了解更多细节。

在用户的热烈期待下，近日，OPPO再次发力，为Reno13带来了全新配色“心动白”。从官方发布的渲染图中可以看出，“心动白”延续了广受欢迎的“蝶蝶紫”同款后盖设计，极具辨识度和艺术感。细腻的光影效果与细节处理赋予了这款新配色独特的高级感，同时也让Reno13在外观选择上更加多元化，能够满足不同用户的个性需求。

在外观上，OPPO Reno13在外观设计上延续了Reno系列的经典设计，并在此基础上进行了今年时尚潮流的创新。OPPO Reno13在保持轻薄设计的同时也兼顾了手感。全系后盖采用的是与iPhone同款的一体化冷雕玻璃工艺，这种工艺的优点是将整块玻璃一体冷雕塑形而成，无缝设计可以更好地防水防尘;铝合金金属中框带来舒适手感的同时更抗跌落。

OPPO Reno13的整机重量仅为181g，厚度仅为724mm，屏幕尺寸为6.59英寸，这些参数光是看一看都能感受到Reno13绝佳的手感体验，支持最高120Hz的刷新率，还具备1200nit的全屏最高亮度，即使在强光下也能清晰显示。同时，3840Hz的护眼调光和10.7亿色的显示让Reno13的屏幕更加护眼且色彩丰富，无论是观看视频、浏览图片还是进行文字编辑都能享受到出色的视觉体验。

除了亮眼的外观设计和质感，作为OPPO的Reno系列产品，OPPO Reno13在影像方面的表现也是十分亮眼 影像上，Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。而超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

相较于标准版，在OPPO Reno13Pro的机型上则多了一颗5000W像素的长焦摄像头，焦距为85mm，超高可以实现120X变焦，相较于Reno13，Pro机型更适合喜欢拍照的用户。在相机功能方面， Reno13同样支持实况照片功能，Reno13 系列实况照片功视频长度延长至 3s，还支持全焦段实况照片拍摄以及EIS 防抖，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片，不满意实况封面帧的话可以自己重新选择，选择后封面帧都会进行画质增强，已显示更清晰的显示效果;如果想要分享给好友，还支持GIF导出或是视频导出，甚至可以批量转成视频格式，让分享更加快速便捷。

Reno13 系列实况照片以及人像模式均支持不同风格和强度的柔光模式搭配使用，柔光滤镜包括了朦胧、柔美和梦幻三种，可以将画面中的高光部分进行柔化，让人物面部轮廓更加立体，肤色更加自。

除了支持柔光模式下的三种滤镜，还支持CC 胶片模拟、NC 胶片模拟、Pro Neg.Hi 胶片的风格滤镜。胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。

据悉，“心动白”版本将于1月10日正式开启全网发售，1月6号在OPPO商城开启预售，届时用户可以通过各大平台进行购买。相信这款全新的配色不仅会为Reno13的热销再添助力，也将进一步巩固其在同类机型中的竞争优势。对于追求时尚与性能兼备的消费者提供了更多的配色选择方案。