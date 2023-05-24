iQOO Neo8 Pro赛点配色工艺有玄机：创新工艺引领酷玩风尚

【天极网手机频道】5月23日“旗舰双芯，更强更Pro”iQOO Neo8系列已正式登场，除了以首发天玑9200+为首的强悍性能之外，iQOO Neo8系列还带来了全新的外观设计，并在机身材质上首次采用创新的Texture on Leather皮革新肌理。

Texture on Leather(TOL) 皮革新肌理，是由vivo智能手机研发的一种全新的手机皮革后盖材质技术，将由iQOO Neo8 Pro首次应用该新材质。

近年来，皮革电池盖由于其独特的触感和肉感在3C类高端产品上得到了广泛的应用。但是，受到皮革生产方式的影响，很难实现纹路定制化，导致每一代皮革产品之间的差异越来越小。因此急需开发一种工艺在皮革表面实现纹理的定制化，从而实现提升消费者对皮革类产品的感知力。

全新的Texture on Leather(TOL) 皮革新肌理工艺使用PU素皮为素材，将传统皮革喷涂液改造成可以拓印纹路的材料，然后用真空拓印的方式在喷涂液表面形成特定的形貌，从而在皮革表面实现特殊的视觉效果和触觉效果。

iQOO Neo8系列全系标配144Hz 1.5K护眼直屏、120W 超快闪充、等效5000mAh超大电池以及5K冰瀑VC立体散热，其中Neo系列首款Pro之作――iQOO Neo8 Pro更是强悍，行业首发“2023年最强旗舰5G移动平台”之一的天玑9200+，携手vivo旗舰自研芯片V1+组成“旗舰双芯”;标配16GB LPDDR5X和UFS 4.0，让高配成为标配;支持新一代Wi-Fi 7标准，大幅提升网络速率;具备MAGT自适应画质和4D游戏振感，让高帧游戏同时具备沉浸、流畅且低功耗等优势;搭载定制索尼IMX866 VCS仿生光谱光学防抖主摄，带来影像旗舰同款成像能力。“Pro真旗舰”不玩虚的，iQOO Neo8 Pro每项核心都很顶。

内在强悍，外在出色，“旗舰双芯，更强更Pro”iQOO Neo8系列以至强实力带给用户一个非常值得买的选择，快来和我们一起期待新品的到来吧!