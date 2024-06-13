荣耀Magic V Flip发布 打造全形态折叠屏矩阵

6月13日，荣耀Magic V Flip科技时尚大秀在上海举行。作为荣耀旗下首款小折叠手机，荣耀Magic V Flip的问世标志着荣耀完成折叠屏全体系的最终部署，成为少数集齐现有各类折叠屏手机形态的品牌之一。

荣耀从消费者需求出发，以AI和折叠屏两大战略抓手为核心驱动力，为折叠旗舰带来新的价值思考。此次全新发布的荣耀Magic V Flip颠覆行业传统设计，以开创性的超大竖折外屏带来丰富新潮的人机交互体验，打造年轻人的梦想小巨幕;全方位打破小折叠技术壁垒，将时尚与科技完美融合，刷新消费者对小折叠手机使用体验不佳的价值定义。

本次荣耀Magic V Flip共推出山茶白、香槟粉、鸢尾黑三款时尚配色，12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TB三个配置版本，售价分别为4999元、5499元、5999元。另有荣耀Magic V Flip 高定款，16GB+1TB售价为6999元。

创新引领行业进步，荣耀科技魔法加持小折叠完美蜕变

近年来，以折叠屏为代表的结构性创新成为手机品牌差异化竞争的关键。但是随着手机市场整体增长放缓，以及小折叠手机自身在满足消费者需求方面遭遇瓶颈等问题，很多竞争者在该领域逐步放缓了新机研发进度和上市步伐。而荣耀通过洞察消费者痛点，凭借强大的技术实力和对工艺的不断探索，推出的首款竖折产品荣耀Magic V Flip首发即颠覆，以超越想象的创新技术和交互体验，为小折叠领域带来了更多可能性。

荣耀Magic V Flip，搭载行业开创性的全面外屏、单反级影像，旗舰持久耐用品质、旗舰青海湖电池等旗舰产品力，从设计理念、结构、交互等多维度重新定义了小折叠产品，首次让外屏成为主力屏，引领小折叠屏赛道进入到“巨幕时代”，成为推动小折叠市场增长的标杆产品。

荣耀Magic V Flip打破竖折品类轻薄记录，配合超大4英寸竖折外屏，为用户开启了全新人机交互新视界。不仅如此，荣耀还将外屏左下角摄像头设计避开高频使用区域，提出行业首个“右手屏”小折叠概念，处处彰显以用户为中心;旗舰全域低功耗LTPO，配合行业领先的多项护眼技术，让用户同时拥有梦想小巨幕与全天护眼的领先体验。在智慧场景层面，借助魔法视窗分区交互、灵动胶囊、桌面卡片等轻便功能，配合深度适配40多款常用软件，让外屏应用覆盖80%用户场景，重构了小折叠外屏使用场景。不仅如此，荣耀还利用AI技术持续赋能“小巨幕”，跨越手机与穿搭边界，成为竖折手机的全新典范。

荣耀Magic V Flip带来竖折品类领先的影像硬软矩阵，包括搭载前后双5000万像素单反级写真相机，支持写真人像引擎，后置镜头还支持双防抖，保障用户轻松拍出高清大片。结合悬停自拍和AI合影增强功能，轻松实现人像大片的拍摄自由，摄影体验全面领跑行业。

荣耀Magic V Flip还将为用户提供更加可靠的用机体验，整机通过瑞士SGS高可靠折叠品质认证，这得益于其搭载荣耀鲁班铰链，以及荣耀自研盾构钢，让整机在屏幕耐冲击、整机抗摔、低可视折痕、稳定悬停等方面的可靠性均领先行业。同时，在小巧的机身空间内实现了搭载品类领先的4800mAh青海湖电池，并引入超薄液冷VC散热方案，满足消费者对移动终端便携性和高性能的需求平衡。

荣耀Magic V Flip依托“技高一筹”的竖折硬核实力，为用户提供旗舰直板机的使用体验，全面展现荣耀在折叠屏领域领先的技术实力，加持小折叠屏实现完美蜕变。

集齐折叠屏全形态矩阵，全面夯实折叠屏行业领导力

消费者对折叠屏手机需求旺盛的同时，也对各大品牌的创新与应变能力提出了更高要求。据Counterpoint Research调查统计，2024年第一季度国内折叠屏手机出货量同比增长48%。其中，大折叠手机出货量同比增长势头迅猛，但小折叠手机仍亟待高阶玩家引导行业向上发展。在这种背景下，荣耀通过不断的技术赋能和协同创新，持续带来产品体验的革命性突破，推动全品类折叠屏向主力机加速跃进。

荣耀一直在突破行业技术天花板，荣耀Magic V2系列以硬核科技力，重构折叠屏内部空间结构，引领折叠屏手机进入“毫米时代”;荣耀Magic Vs2又通过航天级稀土镁合金、自研荣耀盾构钢材料、钛合金 3D 打印等技术工艺，再次刷新大屏内折手机轻薄纪录，接力引领折叠屏进入主力机时代。

除技术引领外，荣耀在产品创新理念上也一直走在行业前列。荣耀Magic V2系列用“一分为二”的理念，打破直板机与折叠屏边界，让折叠屏手机真正进入了和直板旗舰竞争的主战场。荣耀V Purse首创“钱包折叠屏”的产品理念，颠覆折叠屏美学与人机交互认知，为用户带来更加自由的时尚表达方式，进一步拓宽了时尚和科技融合的边界。

如今，荣耀Magic V Flip的发布，不仅补上了荣耀在折叠屏手机品类的最后一块短板，也开创了大外屏竖折手机新时代。荣耀跨越手机和穿戴的边界，为追求时尚科技的消费者提供竖折主力机新选择，更为行业树立起小折叠手机新标杆，引领探索小折叠手机的未来趋势。

除折叠屏之外，在AI领域荣耀也在持续引领行业发展。2022年，荣耀就首次提出平台级AI Magic Live智慧引擎，又在今年前瞻性地提出了四层AI战略架构，用AI使能跨系统融合，用AI重构操作系统，这一战略也吸引了包括苹果在内各厂商的跟进，共造AI繁荣。未来，荣耀将以AI和折叠屏为核心驱动力，在全面夯实行业领导力的同时，也势必在高端市场的竞赛中牢牢掌握时代先机。