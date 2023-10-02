成败皆因钛金属？博主实测iPhone 15 Pro没有上一代耐摔

【天极网手机频道】首批iPhone 15系列已经陆续到了果粉手上，虽然近日以来很多用户都表示第一批的iPhone 15系列品控有问题，但是苹果客服表示“只要在官网购买的凡有质量问题可以7天无理由退货，14天进行换货，还有1年的有限保修”。不过也有用户表示自己拿到手的产品只是有一些小瑕疵不影响使用，如果退换货的话可能还要等很久。

小瑕疵如果不影响使用，用户不换就不换吧，但是抗摔这方面应该会有所提升吧？

iPhone 15系列最受关注的莫过于Pro系列钛金属材质，苹果官方号称其“更轻更硬手感更好”，但是在外媒AppleTrack派小哥特地飞往澳大利亚购买了iPhone 15 Pro并且进行了跌落测试，随后公布了此跌落测试结果的视频。

结果显示，iPhone 15 Pro在小哥腰部高度下摔下来只有轻微刮痕，但是iPhone 14 Pro已经磕出了小坑;在小哥胸口的高度下进行第二次测试，这个高度应该就是大部分用户日常跌手机的高度了，情况还能接受，两款机型的屏幕也没有伤;再到小哥头部的高度上跌落，两款手机的表现挺强，屏幕和边框没有太大问题，不得不夸一句屏幕挺耐摔。

问题出现在背板，说好的钛金属更硬呢？在只有小哥腰部高度下将背板朝下跌落，iPhone 14 Pro是镜头边框有划痕，但是iPhone 15 Pro不仅镜头边框有磨损，就连边框也磕花了;在随后的测试中，同样在胸口、头部甚至在两米的高度上进行测试，iPhone 15 Pro的圆形钛合金中框似乎也没有比iPhone 14 Pro的不锈钢材质更耐摔，连续的跌落也导致iPhone 15 Pro的屏幕和玻璃盖板损伤越来越严重，玻璃出现了蜘蛛网般的裂缝，显示屏下半部分完全失效，到最后可以用“稀碎”形容;反观iPhone 14 Pro一直到最后都保持着完整状态，不仅摄像头功能正常，屏幕都还能正常使用。

有网友看完测试结果表示，iPhone 14 Pro已经够脆弱的了，结果iPhone 15 Pro“更脆更弱”。除了这位小哥，还有博主同样做了 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max的跌落测试，不过这位博主的测试更为详细。

两款机型在与博主自己的腰部齐平的高度上跌落(不是用力摔)，测试结果表明，与不锈钢表面相比，钛金属更容易磨损，且两款产品的框架上都有不少划痕;随后在相同高度下进行的第二次测试中，iPhone 15 Pro 机型的玻璃后盖瞬间破碎。

在正面向下的跌落测试中， iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max均能正常运行，但是钛金属边框有了新的刮伤和磨损。

在与博主身高齐平的高度进行跌落测试，玻璃后盖显得“支离破碎”。不过，正面玻璃和背面的相机镜头的状况会好些。经过更多测试，显示屏毫发无损，摄像头也能正常工作。博主尝试在15英尺(约4.6米)的高度下再度进行测试，测试结果是显示屏无恙，还可以进行触控操作，相机硬件也在正常工作，机身内部结构也没有损坏。

上一代Pro系列使用的是不锈钢材质，不锈钢的韧性相对较好，在跌落过程中可以弯曲减少外部冲击;这一代Pro系列采用的是钛金属材质，硬度较高，在跌落时冲击可能会扩散到前后玻璃中，导致屏幕以及后盖碎裂。换句话说，iPhone 14 Pro 的不锈钢边框可以吸收大部分冲击，但iPhone 15 Pro 钛合金边框无法吸收足够的冲击导致损害扩大。

不过，测试归测试，相信很少用户会这样跌落iPhone，而且也不会从这么高的地方脱手iPhone，毕竟真的好贵，钛金属材质虽然硬，带最好还是紧握在手里，日常生活中套上软硅胶全包手机壳必不可少啊。