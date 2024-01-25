IDC公布2023年度智能手机市场排名：OPPO稳居前三，竖折市场折桂

【天极网手机频道】2024年1月25日，国际数据公司(IDC)发布最新数据显示，2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。其中Top3市场份额差距微小，OPPO凭借稳健经营能力，以16.7%的市场份额稳居2023年度国内手机市场前三。

IDC指出，OPPO能够以16.7%的市场份额稳居国内前三，展现出不俗的品牌韧性和产品实力：全新推出的Find N3系列助力OPPO在800美金以上市场份额再创新高;在竖折细分市场，Find N3 Flip持续热销，助力OPPO登顶竖折市场市场份额第一。Reno系列延续一贯强势表现，助力OPPO 在400-600美金市场份额第一。同时，旗下品牌OnePlus迎来逆势增长，出货量同比增幅达200%。

OPPO优异的产品表现离不开科研创新的加持，随着AI大模型技术的快速发展，智能手机即将迎来AI手机时代。2023年，OPPO正式发布自主训练的大模型AndesGPT，并在刚刚发布的OPPO Find X7系列上，OPPO实现了行业首个端侧的70亿参数模型的落地应用，为用户带来自然语言理解、文本内容摘要、通话语音摘要等下一代的AI体验。目前，Find X7系列已经全面开售，获得消费者的广泛青睐，全渠道开售5分钟销量达到上一代的402%。

2024年，OPPO在延续即有产品线销量优势的基础上，将全面发力AI大模型赛道，通过技术创新持续强化产品核心竞争力，为广大用户带来更好的产品和服务。