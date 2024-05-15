全能“宝盒”年中回馈福利 618期间华为Pocket 2用户获赠HUAWEI Care+服务

【天极网手机频道】从美丽装饰物到全能主力机，小折叠手机的身份转变无疑是从华为Pocket 2开始的。华为Pocket 2不仅拥有独一无二的ID设计，更拥有强大的硬件实力，并且通过全新HarmonyOS 4丰富的功能支持，为用户提供极为个性、智慧以及安全的操作体验。凭借内外兼修的优异表现，华为Pocket 2自正式开售以来，销量与口碑无一不在持续走高，由此可见消费者对它的认可之深。

而华为与消费者之间也是双向奔赴，为感恩和回馈用户的认可与支持，华为Pocket 2迎来了超惊喜的优惠活动，618期间，华为Pocket 2的新老用户，如果没有购买过HUAWEI Care+将会获赠价值699元的HUAWEI Care+服务，已经购买过Care+服务则可以领取一份等值权益礼包。显而易见，华为此举旨在鼓励更多用户享受小折叠智慧生活的乐趣，对于此前对华为Pocket 2抱有兴趣，却迟迟没有下手的消费者来说，现在可以说是购入它的最佳时刻。

接下来，不妨让我们重新回顾一番华为Pocket 2的高光之处。

首先是ID设计方面，华为Pocket 2凝结了华为对于折叠科技美学的顶级理解，机身小巧优雅，带来的大溪地灰、洛可可白等配色，如梦似幻、直击人心。与此同时，华为Pocket 2将镜头模组和外屏设计成一对圆润饱满的珍珠双环，双环轮廓与机身的衔接处经过更加精细的弧面抛光处理，打造完美的流线曲面，整机彰显出和谐一体的对称美。凭借如此精致、富有辨识度的外形设计，华为Pocket 2可以轻松满足普通手机应付不了的用户需求，既可充当用户的身份象征，又能成为用户的穿搭点缀，让用户的出街穿搭更具辨识度与时尚感。

除了外形出众，华为Pocket 2又极具“内涵”，搭载业界小折叠首个全焦段XMAGE四摄，并且支持超强灵犀通信与双向北斗卫星消息等通信黑科技。

华为Pocket 2的5000万像素超感知主摄搭配F1.6大光圈，拥有业界小折叠最大进光量，并且支持全新OIS防抖技术，借助于此，用户可以将生活中碰到的美好场景完整保留，无论是拍摄风景、人像、夜色场景，还是对运动物体进行抓拍，都可轻松获得清晰、质感优秀的大片。另外，华为Pocket 2还拥有120°超广角微距镜头、业界小折叠首个3倍光学长焦镜头，以此实现等效0.5倍超广角到30倍长焦的自由创作空间，很好地解决了拍摄远距离物体时成像不够清晰的痛点，生活中用户可以通过华为Pocket 2“远景近观”拍摄码头上的鸟类、草丛中的小猫等。

除此之外，全焦段XMAGE四摄中的第二代超光谱摄像头也极为实用，其拥有手机行业超强的紫外感光能力，配合行业内首个超光谱AI融合感知算法，支持高精准检测紫外线强度、晒斑和化学防晒霜涂抹情况，借助于该功能，用户可以更科学地进行日常防晒处理，避免涂抹的防晒产品防晒指数不达标、防晒霜的涂抹/卸除不均匀等情况。

灵犀通信功能与双向北斗卫星消息功能大家已经很熟悉，前者可以提高华为Pocket 2在弱信号场景的信号收发能力，确保用户在高铁、电梯等场景，也有通畅稳定的通信体验;后者则赋予了华为Pocket 2在海上、沙漠等无信号场景中，也能向外界发送和接收卫星消息的能力，保证用户在任何地方都不会和世界断连。

生态优势也是华为Pocket 2广受认可的重要原因，其内置全新HarmonyOS 4操作系统，带来诸多个性且实用的功能，如外屏个性化头像功能、隔空操作、智感支付等。所谓外屏个性化头像功能，即用户可以挑选喜爱的人像照片，通过智慧助手小艺将其生成具有真人特征的个性化卡通头像，然后将其一键设置为外屏主题，让华为Pocket 2更能展示出个人风格。隔空操作顾名思义，让你无需用手与屏幕产生接触就能操作手机，上滑、下滑刷短视频，或者打开、关闭APP等，适用于烹饪、吃小龙虾时等手不方便的场景。智感支付则为我们的日常支付提供了便利，通过该功能，我们付款时便无需打开APP和二维码，只需把华为Pocket 2的外屏或内屏(解锁桌面的状态下)，对准扫码盒即可完成支付。

综上所述，华为Pocket 2不仅设计精致，综合实力也非常强大，影像、信号、生态等核心配置的表现皆无可挑剔，将“时尚全能”之姿诠释得淋漓尽致。最后值得一提的是，华为将在618期间向华为Pocket 2用户赠价值699元的HUAWEI Care+ 权益大礼包，活动力度极具诚意，对华为Pocket 2感兴趣的朋友，可以多关注一下。