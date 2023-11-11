不是旗舰机买不起！而是大内存、长续航的OPPO A2更有性价比

【天极网手机频道】如今大多数用户购买数码产品都开始追求一个性价比了，就算旗舰机很好用，但四五千的售价可不是谁都舍得花的！今天就是一年一度的双十一，在这个“买买买”的狂欢节中，OPPO旗下的A系列新机-OPPO A2正式发售了。这台手机有着最高24GB运行内存(配合上虚拟内存，手机实际最大内存为12GB)以及512GB存储空间的配置，并且续航能力也很出色。如果要我用一句话来形容，那就是不是旗舰机买不起，而是大内存、长续航的OPPO A2更有性价比。

都说颜值是第一生产力，我们先来看看这款OPPO A2的颜色。OPPO A2有着三种配色可以选择，分别是剔透的冰晶紫、素雅的清波翠以及深沉的静海黑。在小编实际上手体验过后，可以明显感觉到OPPO A2的三款配色都使用了质感喷涂工艺，十分的具有艺术气息。露水滴落湖面结成冰晶映衬天际灿烂紫霞的冰晶紫配色、盛夏时节湖面清波荡漾倒映水岸苍翠的清波翠配色都十分不错。

屏幕配置方面，OPPO A2采用了一块最大支持90Hz的高刷高亮屏，屏幕尺寸为6.72英寸，大小始中，不显得过于庞大，也不是属于特别小的那一种，并且这块屏幕还支持FHD+高分辨、护眼保护、4096级调光等等功能。

性能配置方面，虽然OPPO A2是一台性价比机器，但是为了保障用户的日常使用，OPPO还是在这台机器上搭载了7nm先进制程工艺的天玑6020移动平台，这枚处理器对大多数用户来说绝对是足够了。玩一些王者荣耀这类游戏也可以轻松应对。处理器的最高主频高达2.2GHz，安兔兔跑分成绩超43万分。

大运行内存和大存储空间是OPPO A2最重要的一个卖点，详细来看售卖的版本有12GB+256GB和12GB+512GB版本。在开头小编也说了OPPO A2的最大运行内存可以达到24GB，这是得益于OPPO自研的运存拓展技术，手机可以把一部分存储空间转换为运行内存。要知道前几天某品牌发布的笔记本电脑还是8GB运行内存起售呢，从某种意义上来说，OPPO A2也算是一种碾压了。此外，OPPO A2还搭载了ColorOS 13.1系统，用户日常使用来说，不仅打开应用的速度更加迅速，还有着强劲的后台应用保留能力。最后，这款手机还会对性能调度精准控制，实现高性能与低功耗的平衡。

最后再来看到手机续航方面，OPPO A2搭载了5000mAh四年超级耐用大电池，就算是小编这类的重度用户，使用一天也是完全没有问题。并且这款手机还支持夜间待机功耗优化算法和超级省电模式，在一些特殊场景下我们可以使用超级省电模式来应对。充电方面，OPPO A2搭载了33W超级快充技术，10分钟可以充入百分之20的电量，73分钟充满。

目前OPPO A2已经在OPPO官方商城开启了全款销售，现在购买还可以享受电池保修四年、赠送OPPO官方出品的半入耳式耳机以及会员积分等等尊贵服务，此外如果你手上有旧机想要以旧换新，最高还可以享受OPPO商城的800元补贴。手机售价方面，OPPO A2的12GB+256GB版本售价1699元，12GB+512GB版本售价1799元，100块钱就可以换来256GB的存储空间还是很划算的，这边小编也是建议大家不差那一百块的话最好是一步到位，直接购买12GB+512GB版本最好。