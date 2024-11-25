打破iOS生态壁垒，Reno13与iPhone实现互传、互显、互编

【天极网手机频道】11月25日，OPPO带来新一代Reno系列新机――OPPO Reno13 系列，该新品同样搭载了旗舰机同款ColorOS 15操作系统。天极网了解到，在ColorOS 15的加持下，OPPO Reno13 系列打破了iOS生态壁垒，实现了与iOS生态设备的互传、互显、互编等功能。这意味着用户可以轻松地将Reno13上的内容传输到iPhone、iPad(苹果设备需先安装“O+互联”且开启蓝牙)设备上。

而如果是OPPO与一加的用户，则可以点击“OPPO互传”功能，实现无缝切换和协同工作，这对于那些经常需要在多个设备之间切换的用户来说，无疑是一个非常实用的功能。

值得一提的是，超级小布助手带来全新系统级交互，只需长按电源键即可对当前屏幕进行识别问答，并支持圈选、拍照、上传图片、上传文档等方式。此外，ColorOS 15还重构了AI体验，通过智慧文档、智慧便签等应用，让过去复杂的工作都能一键完成。这些应用能够自动识别并提取文档中的关键信息，帮助用户快速整理和归纳资料。同时，它们还支持语音输入和手写识别等功能，让用户的操作更加便捷和高效。

无论是从底层架构的优化到系统级AI的升级再到细节的打磨和设计的创新，ColorOS 15都展现出了其强大的实力和智慧创新，赋予了Reno13 系列更智慧、更快捷的AI使用体验。

OPPO Reno13这一次不仅打破iOS生态壁垒，更拥有了媲美iPhone的旗舰级质感，以及超越iPhone的实况照片体验;IP69顶级防水性能、强劲的天玑8350旗舰芯片和5600mAh的大容量电池，能够轻松应对各种使用场景和需求;而且全系配备了最强生态破圈系统ColorOS 15生态系统，让我们的使用体验更加智能和便捷，真正做到了内外兼修，为用户打造了一款既拥有惊艳外观，又具备强大实力的科技潮流新品。目前，OPPO Reno13 系列已经正式发布并开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。