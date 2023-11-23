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OPPO独家长寿闪充 Reno11 系列长久陪伴不止四年

2023-11-23 14:50:04 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】熟悉OPPO产品的同学，如果要你说一句最耳熟能详的OPPO广告词，你会选那一句？对我来说，小编当年还是个高中生的时候就被一句“充电五分钟、通话两小时”给征服了。时至今日，OPPO Reno11系列来了，这次不仅有着超快的闪充，还有着长寿命的保障!

OPPO独家长寿闪充 Reno11 系列长久陪伴不止四年

  我们先来看OPPO Reno11系列的电池容量，OPPO Reno11搭载了一块4800毫安时的电池，OPPO Reno11 Pro则是搭载了一块4700毫安时的等效电池。就这个电池容量来说，小编认为还是相当给力的，要知道这两款手机的机身都十分轻薄。

  此外，Reno11 系列的电池健康引擎可以有效的减少电量容量损耗。经过OPPO的测试后，官方数据显示Reno11 系列的电池放电循环次数远超行业标准，4年使用后电池可用容量不低于出厂时的80%。并且OPPO还为该系列推出了四年电池包换计划，如四年内电池容量低于 80%，可免费更换全新电池，限首批购买用户。

OPPO独家长寿闪充 Reno11 系列长久陪伴不止四年

  充电方面，OPPO Reno11 Pro有着长寿命版本的80W超级闪充，OPPO Reno11则是搭载了67W的超级闪充。这里我们依旧是来看一下实测充电数据。OPPO Reno11 Pro可以在33分钟内完成充电，配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，不管是充电还是续航，Reno11 Pro总是一步到位解决电量焦虑。

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