让人像告别抠图感 Reno11为人像拍摄增添更多故事感

小编依稀记得在十一年前 OPPO Ulike 拍照手机发布，OPPO的每一代产品在当时都有着极强的人像摄影能力。并且在手机行业移动影像的每一个重大发展周期内，OPPO 都以极富引领性的技术，开拓着移动影像在高清画质和美颜人像等专业领域的高速发展。

今天，OPPO正式为大家带来了更具故事感、写真感的新一代人像拍照手机-OPPO Reno11系列。详细来看，OPPO Reno11系列也标志着手机移动影像行业迈入了光影时代，而OPPO也会成为超光影系统开创人像效果的先驱者。

OPPO Reno11系列有着三枚，分别是3200万像素的单反级别人像镜头+5000万像素的单反级别主摄以及112度超广角镜头。这枚3200万像素的单反级别人像镜头算是大有来头，有着和影像旗舰同源的超光影系统，拍出的人像照片十分自然，创新性地将画面中人物、物体的光影和色彩以 AI 技术精确计算，使人像兼具单反质感、自然光影和生动韵味，从而帮助每一位用户定格更具氛围感的人像记忆。

那么为什么OPPO Reno11系列的人像照片能有如此好效果呢？这就不得不提到OPPO 先进的算法了!OPPO的人像虚化算法并不是简单的抠图，而是会基于物理世界中的光学特性，模拟焦平面前后的虚实变化，进行超高精度的拟真计算，让逐步远离焦点的背景空间呈现真实的渐进式虚化，这就是所谓的“照片故事感”。

此外，OPPO Reno11系列还让人物主体内部呈现自然的渐变虚化，用多层次的虚化呈现更自然真实的空间感。我相信文中的几张人像照片已经很好让大家感受到这款手机的拍照实力了!