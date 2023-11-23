全系搭载 2 倍人像镜头 OPPO Reno11系列单发大片随手拍

【天极网手机频道】OPPO旗下目前有多个系列产品，但是要论人像拍照，还得看Reno系列。OPPO每一代的Reno产品都有着单反级别的人像拍摄实力，今天发布的OPPO Reno11系列也不例外。就算是小编这样的手残用户也可以轻轻松松拍出单反级别的写真人像照片。

详细来看，OPPO Reno11系列有着三枚，分别是，3200万像素的单反级别人像镜头，这枚镜头有着最佳黄金人像焦段-47mm，并且还有着BG扛杂光工艺以及RGBW像素排列加持，为了更加直观的感受到这枚人像镜头的强大，大家还是直接来看样张。

其实手机与单反出片最直观的差异就是人像虚化自然真实感。为了获得较好的虚化，很多友商产品都是直接利用人像虚化算法，这种方式就比较暴力，简单来说就是将人物抠出、再将背景全盘虚化。这样的方式，不仅没有写真相机的韵味，还会有一种很直观的P图后期感。

反观OPPO Reno11系列的单反级人像模式就很好的还原了光学虚化的精髓。我们从样子中不难看出背景中的虚化强度远近有别，就连人物的五官也因与摄像头的距离不同，也产生了一种虚化渐变的过度，简单来说用OPPO Reno11系列拍摄的人像照片的真实感极佳。

此外，OPPO Reno11系列还有着一枚5000万像素的单反级别主摄以及112度超广角镜头。得益于主摄像头的超高清像素，我们用来拍摄建筑或者风景照，也可以从照片中直观的感受到了照片的解析力很高。

Reno系列 始终是智能手机轻薄典范的一个代表，OPPO也致力于用轻巧的设计彰显潮流出这个属于年轻人系列手机的活力。OPPO Reno11系列有着十分小巧的机身设计，但在摄影、性能、日常使用体验上却没有任何阉割，可谓是演绎出了优雅格调与实用主义的“舞台剧”。