　　OPPO A2 Pro外观三色图官宣 素皮材质加持 质感拉满了

9月14日，天极网从OPPO官方了解到，将在明天下午两点半发布的 OPPO A2 Pro正式对外公布了产品宣传视频，视频中OPPO官方也透露了不少关于这次新品手机的信息。

详细来看，OPPO A2 Pro有着三种配色，分别是大漠棕、暮云紫以及浩瀚黑。小编从视频的宣传画面来看，大漠棕是采用了一般高端手机产品才有的素皮材质，这在提高产品质感的同时，又能带来较好的颜值。OPPO A2 Pro暮云紫以及浩瀚黑大概率是采用了玻璃材质。

性能方面， OPPO A2 Pro最高还有着12GB+512GB超大内存组合，无论是《王者荣耀》这类国民游戏，还是《原神》都可以流畅运行。芯片采用了天玑7050旗舰芯片，基于先进的6nm低功耗制程工艺打造，最高的主频高达2.6GHz。

其他配置方面，OPPO A2 Pro为了保证用户的续航体验，不仅采用了67W超级闪充，还配置了一块四年耐用电池。值得注意的是，购买了OPPO A2 Pro的用户可以在四年内免费更换一次电池，这个政策在手机行业貌似还是首例。

当然，以上关于OPPO A2 Pro的信息都是来自于各方面爆料以及公布，具体的配置信息大家还是要以明天下午的发布会为准。如果你也对这款产品感兴趣，别忘记关注一下明天天极网的更多报道。