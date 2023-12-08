OPPO携可持续发展行动成果亮相第28届联合国气候变化大会

【天极网手机频道】2023年12月8日，迪拜――《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)正于2023年11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。今年，OPPO应邀参加“COP28领导力系列访谈(COP28 Leadership Interview)”，该访谈邀请全球多个领域的商业领袖和先行者，分享企业在可持续发展之路上的成果。作为电信行业的独家代表，OPPO 分享了其通过科技创新推动可持续发展的经验。此外，OPPO携2023年“微笑提案”全球优胜团队之一的蓝晶微生物，在COP28 展区展示其可替代传统塑料的创新材料解决方案。

“科技创新对应对气候变化而言至关重要” ，OPPO研究院院长廖劲松表示，“OPPO将在可持续发展领域持续投入，积极探索更多可应用于产品及生产制造的绿色技术。此外，可持续发展需要更多相关方的共同努力。OPPO将保持开放的态度，邀请更多合作伙伴共同推动可持续发展的进程。”

OPPO研究院院长廖劲松参与COP28领导力系列访谈

探索更绿色、环保的产品创新

长期以来，从原材料的选择、产品使用到产品回收，OPPO将环保与可持续发展理念融入产品生命周期管理。2023年，OPPO承诺将于2050年实现自身运营碳中和。为了让手机产品更耐用，OPPO自研电池健康引擎技术，基于OPPO 80W SuperVOOC闪充技术，循环充电1600次后，电池剩余有效容量仍高达80%，有效延长了智能手机电池的平均使用寿命。 OPPO荣登全球顶级商业杂志Fast Company发布的“2023年亚太十大最具创新力公司”榜单。

同时，OPPO还探索有趣的用户交互方式，向用户传递环保理念。最近推出的ColorOS 14 的息屏动画中新增了“碳足迹公益息屏”功能。碳足迹息屏内置3大主题样式，地球、森林等动画颜色可实时根据用户步数动态而变化，用户可清晰直观地看到步行、骑行的出行方式所减少的二氧化碳排放量。

ColorOS 14 “碳足迹公益息屏”功能

全球舞台赋能“OPPO微笑提案”优胜团队

在产品设计和低碳生产与运营之外，OPPO还携手志同道合的生态伙伴共同应对气候变化。微笑提案是OPPO研究院发起的科创赋能平台，面向全球科技创新工作者创业者，征集并赋能致善创新解决方案。OPPO在2023年“微笑提案”中特别新增“绿色未来”课题，旨在关注环境保护、低碳发展领域包括新能源、新材料、环保包装在内的前瞻性解决方案。

在这些绿色技术中，生物科技初创企业 Bluepha 开发了可生物降解的天然有机聚合物，以取代塑料在包装和更多应用场景中的使用。通过与OPPO 合作，Bluepha 探索了该材料在手机包装和配件(如手机壳)等场景上的应用。OPPO邀请蓝晶微生物团队来到COP28大会现场展示，向全球参观者传递可持续发展的新方法。此外，蓝晶微生物还作为OPPO微笑提案优胜团队代表出席了由“生物圈三号”举办的“中国企业的创新气候解决方案”圆桌论坛，分享其在应对气候危机方面的使命、实践和愿景。

Bluepha 在COP 28展区展示其环保技术

蓝晶微生物市场总监喻朝阳在圆桌论坛上分享创新技术

未来，OPPO将继续践行低碳环保理念，探索更多领先绿色科技，为全球用户提供更智能、环保的技术和产品，并携手合作伙伴，共同推动可持续发展。