开售30秒破2亿销售额，iQOO Neo8系列持续热销到手价2299元起

【天极网手机频道】iQOO Neo8系列已于5月31日晚正式开售，开售仅30秒就达成了全渠道销售额破2亿的优秀成绩，产品受欢迎程度可见一斑。iQOO Neo8系列在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道，以及iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店全面热销中，iQOO Neo8 Pro限时售价3099元起，iQOO Neo8限时售价2299元起，iQOO TWS Air Pro和iQOO Pad同时限时特价开售，iQOO 散热背夹 2 Pro也正热卖中，全系产品都有望成为618期间最值得购买的产品。

售价方面，iQOO Neo8 Pro共有2个版本可供选择：16GB+256GB版本售价3299元(首销价3099元)、16GB+512GB版本售价3599元(首销价3399元);iQOO Neo8 有3个版本可供选择：12GB+256GB版本售价2499元(首销价2299元)、16GB+256GB版本售价2799元(首销价2599元)、16GB+512GB版本售价3099元(首销价2899元)。

即日起至6月1日晚24:00期间，购买iQOO Neo8系列限时享受首销价，预售期及首销当天至高享24期分期免息、赠原装耳机、价值69元180天原厂延保和价值700元会员权益大礼包，还有+99元享原电池安心换。即日起至6月18日晚24:00的618大促期间，全程享受价保服务、以旧换新大额补贴，依旧诚意满满。

iQOO Neo8 Pro首发天玑9200+旗舰芯，搭配自研芯片V1+组成“旗舰双芯”，与全系标配16GB LPDDR5X和UFS4.0组成顶配性能铁三角，支持硬件级光追、MAGT自适应画质模式和大量主流游戏144极限高帧模式，带来光影真实、流畅更且低功耗的游戏体验，更支持部份低帧率游戏实现至高144帧率且低功耗的体验;首发“穿墙天线簇”，具备Wi-Fi 7，在日常使用和游戏场景下的上网体验不仅稳定而且快人一步;拥有“双压双扬双马达”的赛级游戏操控，支持1200Hz瞬时触控采样率，并通过KPL比赛用机测试认证;“旗舰双芯”还带来稳帧马拉松，3个小时近满帧畅玩《王者荣耀》120帧模式，仍保持手感温凉。

iQOO Neo8 Pro搭载5000万像素索尼IMX866 VCS仿生光谱光学防抖主摄，能够还原真实色彩，具备夜景实时预览、纯净夜景6.0、视频人像、4K夜景视频和“零延时”疾速抓拍等，影像实力同样强悍。

iQOO Neo8同台亮相，重新定义“旗舰新基准”，搭载骁龙8+Gen1和自研芯片V1+，标配12GB大运存并以256GB大存储起步，带来2K价位段最强性能表现。

其他方面，iQOO Neo8系列全系标配120W 超快闪充、等效5000mAh超大电池和拥有iQOO史上最大VC均热板的5K冰瀑VC立体散热系统，搭载OriginOS 3，共有“赛点”、“冲浪”和“夜岩”三大配色，更全系标配6.78英寸144Hz 1.5K护眼直屏，支持最高2160Hz高频PWM调光、硬件级防蓝光和原画模式，做到护目又悦目。可以说，iQOO Neo8系列全系旗舰体验高度一致，凭实力当仁不让成为今年618大促最值得购买的新品之一。

即日起至5月31日期间，iQOO旗下首款平板电脑――iQOO Pad共有4个版本可供选择：8GB+128GB版本售价2599元、8GB+256GB版本售价2899元、12GB+256GB版本售价3199元、12GB+512GB版本售价3499元，现在购机限时享受立减200元送原装智能双面夹，搭配Neo8系列套餐购买立减300元;iQOO首款半入耳降噪耳机――TWS Air Pro售价299元，现在购机限时享受立减30元送耳机保护套，搭配Neo8系列套餐购买立减100元;iQOO有史以来“最强悍的散热神装”――散热背夹2 Pro正在火热发售中，售价249元，现在购买享受立减20元送手游指套，搭配Neo8系列套餐购买立减100元。