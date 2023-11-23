璀璨宝石配色 Reno11 系列呈现宝石潮流之美

【天极网手机频道】自第一台Reno产品诞生之日起，OPPO就致力于将潮流元素、时尚设计与轻奢质感结合。这次发布的OPPO Reno 11系列也是如此，OPPO的设计师把多种材质与工艺结合带来了“四种不同的宝石潮流之美”。

详细来看，Reno11 系列延续 Reno“主流中的潮流美学，从大自然的各类宝石中汲取灵感，以璀璨夺目的光芒和琳琅满目的色彩打造了四款配色，分别是月光宝石、松石绿、荧石绿以及曜石黑。

我们一个个配色来和大家解读。世界各地的许多神话故事、或者说是传统文化都会把月亮和月光石联系在一起。月光石自古就被认为是一种可以带来爱与和谐的石头，并且古人也把他当做是月光的化身。Reno11 系列的月光宝石配色有着OPPO独创的光韵宝石工艺，我们从机身中不难看出有着深浅有致的立体处理，在不同光影的照射下，Reno11 系列再现了月光石闪烁的灵动光彩与神奇魅力。

3000年前，中国古代的工匠就发现了绿松石这类宝石，并且把它进行了精雕细琢的雕刻，最后成为了古代富人身份以及财富的象征。Reno11 Pro 的松石绿不仅打造出了层叠的绿松石纹理，还把绿松石的天青色很好还原在了手机后背之上，并且这款配色还有极其出色的舒适触感。

石器时代中，中国人就开始使用萤石作作为家中的装饰物品。OPPO Reno11的萤石青采用了浅绿色背盖设计，并且还在机身上打造出了有如水流的纹理，这个纹理还会随着光线变化而闪耀，从而带来萤石般的迷人辉光。

最后，就是曜石黑配色，这个配色大家可能相对来说就比较熟悉了，黑曜石在中国传统民俗中被视作一种招财、辟邪的珍贵宝石。虽然看上去貌似是一团黑色，但是经过OPPO的独特处理，Reno11系列的曜石黑配色营造出的细腻微观晶体结构，还原了黑曜石的本色。

OPPO Reno11 系列率先将超珠宝级装配工艺引入智能手机，使得四种宝石设计绽放耀眼光芒。小编相信，这四款不同的宝石手机总有你喜欢的一款吧!