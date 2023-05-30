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Find 系列同款动态光影屏，OPPO Reno10系列还原更加真实

2023-05-30 14:56:16 作者：云隐

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  【天极网手机频道】近日，OPPO Reno10系列正式发布，凭借着优异的人像拍摄实力、稳定流畅的性能体验以及永不掉线的续航能力，获得了大众的一致好评。而为了进一步提升用户对于超光影人像拍摄的体验，OPPO Reno10系列采用了Find 系列同款动态光影屏，对于日常观看视频或游戏同样有着非凡的体验。

Find 系列同款动态光影屏，OPPO Reno10系列还原更加真实

  OPPO Reno10 系列主要搭载一块与Find 系列同款的6.7 英寸动态光影屏，具备2772 x 1240分辨率、1400nit峰值亮度、450 PPI像素密度、10.7亿色彩显示、光子矩阵显示等多项先进技术，屏幕素质相当优异，在显示方面拥有着非凡的体验。众所周知，本次的OPPO Reno10系列主打光影人像，除了帮助用户拍摄下光影协调的照片外，OPPO也想复现现实光影所带来的视觉震撼。

  为此，Reno10 系列打通了拍摄端和显示端，让光影信息实现从真实拍摄对象、到镜头模组、再到屏幕显示的全链路无损传递。这也就意味着，Reno10 系列拥有了一条 “光影专线”，可以让真实记录的光子亮度准确地映射到屏幕上，进而让 HDR 影像最真实的光影动态溢出屏幕。

Find 系列同款动态光影屏，OPPO Reno10系列还原更加真实

  由此来看，这块Find 系列同款动态光影屏，在亮度、分辨率、动态刷新率方面表现出色，不仅能够生动复现照片的光影，在日常的使用过程中，同样能够给用户带来细腻丝滑的视觉体验。可以说，这是Reno史上最强的一代屏幕，完全能够满足大部分用户的屏幕需求。

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