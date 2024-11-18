以强芯真魂回馈用户12年温暖相伴，华为Mate 70系列11月26日亮相

【天极网手机频道】11月18日，华为终端微博官宣将于11月26日举办华为Mate品牌盛典，华为Mate 70系列也将正式亮相。华为Mate系列自诞生以来，始终以领先科技革新用户体验，12年温暖相伴，12年携手向前，华为Mate系列一路走来离不开每一位用户的支持。而如今即将亮相的华为Mate 70系列，或将首发搭载新一代麒麟芯片和HarmonyOS NEXT 正式版，成为国产手机史上首个「自研完全体」，以“强芯真魂”为用户带来前所未有的使用体验。

首先在系统方面，早在HDC 2024华为开发者大会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东就曾宣布华为Mate 70系列将首发搭载HarmonyOS NEXT正式版。该系统是HarmonyOS有史以来最大的一次升级，全面自研，结束了终端操作系统内核长期被西方主导的局面，是真正源自中国、自主可控的操作系统，是我国打破“缺芯少魂”掣肘和欧美技术垄断的又一个里程碑。

根据最新消息，HarmonyOS NEXT不仅在技术、生态上取得了重大突破，更在用户体验层面带来了革命性提升――拥有原生智能、原生安全、原生精致、原生易用、原生流畅5大升级，届时华为Mate 70系列将能够从系统层面为消费者打造更流畅、更智能、更安全的体验。此外，原生鸿蒙操作系统的AI能力也将在新机中得到全面展现(包括视频、实时翻译、文本摘要等功能)，进一步提升了华为Mate 70系列的智能体验。

对于HarmonyOS NEXT，央视新闻曾在报道中表示，目前已有超过15000个应用和元服务接入，覆盖了人们日常使用的99.9%，成为独立于苹果和安卓之外的全球第三大移动终端操作系统，标志着中国在底层软件技术能力上取得了重大突破，是我国打破“缺芯少魂”掣肘和欧美技术垄断的又一个标志性成果。

不只是原生鸿蒙操作系统，华为Mate 70系列还将继承Mate系列的强大基因，在性能方面实现全面升级。根据多位数码博主的爆料，此次华为Mate 70系列或将搭载新一代麒麟芯片，性能大幅提升的同时还优化了功耗，再加上HarmonyOS NEXT的原生级流畅体验，综合实力更上一层。

对于华为自研芯片，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东曾在“与辉同行”直播间中表示，目前国内半导体工艺还没有海外先进，但华为可以通过软件补硬件提升整机性能体验，最大优势是在很多领域做到自主可控，推动全产业链不断向前发展，未来不再被别人卡脖子。他还补充道：“现在拆开华为手机都是国产化的芯片，来自于中国制造的，而不是西方芯片的集成者”，可见华为自研芯片发展趋向成熟，而华为Mate 70系列的国产化率更是有可能超越华为Mate 60系列和华为Pura 70系列达到100%，成为真正的国产「自研完全体」。

当然除了原生鸿蒙操作系统+新一代芯片，华为Mate 70系列应该还有更多黑科技等着我们。毕竟华为Mate系列为创新而生，从2013年第一代Mate面世，就确立了要做世界上最伟大产品、最好的手机、最高端的品牌的目标，之后的每一代产品都拥有引领行业的创新技术，成为高端手机的标签。比如，华为Mate 7是首款支持指纹解锁，搭载自研麒麟925处理器的安卓手机，正式开启了自研芯片的道路;华为Mate 20系列更是全球首款支持无线反向充电的手机;去年发布的华为Mate 60系列带来了卫星通话、超可靠玄武架构等创新体验，备受消费者好评。

华为一直凭借技术创新的优势，引领手机行业发展方向，而技术创新的背后则是持续探索以及在研发上不遗余力的投入。根据华为2024年度前三季度财报显示，其合计研发费用1274亿元，同比增长10.78%，同比增加上百亿元。由此不难猜测，作为年度旗舰，华为Mate 70系列必然汇集了华为最新自研高端材料和创新技术成果，或将在外观设计、屏幕、通信以及续航等方面，带来更多创新体验。

2024年10月-11月是行业新品亮相窗口期，各种新品层出不穷，而华为Mate 70系列依然能够频频登上热搜，每一条新闻和爆料信息的出现，都会引发网友的热烈讨论，这不仅是大家对华为Mate 70系列本身的期待，同时还承载了大家对我国自主可控技术成果的期待。

值得注意的是，华为Mate 70系列预订通道于今日12:08开启，华为终端官博发布的预订海报还首次曝光了真机外观，这无疑将消费者的期待推升至新的高度。根据华为商城界面显示，华为Mate 70系列一小时预订量已破百万 !线下门店也出现抢购热潮，众多消费者排队购买，多个城市华为门店出现排队长龙。

总之，携“原生鸿蒙操作系统+新一代芯片”而来的「自研完全体」华为Mate 70系列，或许是迄今为止国产化率和软硬件含金量最高的旗舰手机。其有望凭借更极致的产品力与多项“黑科技”体验回馈用户12年温暖相伴，引领新一轮换机潮，而随着越来越多的用户和开发者的加入，相信“山花烂漫时”已是近在咫尺。