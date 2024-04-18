HUAWEI Pura 70系列先锋计划启动，上市即售罄

【天极网手机频道】4月18日,HUAWEI Pura 70系列先锋计划正式开启，全系四款新品正式亮相。其中HUAWEI Pura 70 Ultra、HUAWEI Pura 70 Pro于今日10时08分先锋开售，HUAWEI Pura 70 Pro+、HUAWEI Pura 70将于4月22日正式开售。此前，华为宣布P系列品牌全面升级为HUAWEI Pura，以全新姿态再次出发。全新HUAWEI Pura 70系列带来卓越的超高速风驰闪拍影像体验，配合全新“风向标”时尚美学设计，打造巅峰影像、美学设计与独创风格的完美融合。

先锋时尚突破设计界限，全新“风向标”时尚美学

HUAWEI Pura 70系列在设计上彰显先锋审美，采用全新的三角形镜头模组勾勒出独特的风向标设计，引领革新的家族化设计语言。HUAWEI Pura 70 Ultra采用标志性的星芒纹设计，有优雅浪漫的香颂绿、温暖基调的摩卡棕，纯粹的星芒黑、星芒白四种配色可供选择。HUAWEI Pura 70 Ultra带有专属的XMAGE影像徽标，搭配红圈点缀的专属镜头，呈现高定级设计艺术感。

HUAWEI Pura 70 Pro+运用纳米织光工艺，在机身背面玻璃上蚀刻出极具秩序感的纹理，呈现璀璨质感;专属光织银配色，银色金属的光泽质感犹如光线透过建筑交织而成的瞬息光影;另有弦乐白、魅影黑两种优雅配色可选。HUAWEI Pura 70 Pro则展现简约纯粹的品位，有羽砂黑、雪域白、罗兰紫三款颜色。HUAWEI Pura 70活力多彩，有羽砂黑、雪域白、樱玫红、冰晶蓝四款颜色，更显青春潮流。

创新旋动伸缩镜头，一英寸传感器与轻薄机身完美融合

HUAWEI Pura 70系列搭载新一代超聚光影像系统，主摄、长焦两颗摄像头均支持超高速风驰闪拍，其中HUAWEI Pura 70 Ultra主摄采用业界首创的旋动伸缩镜头结构，通过旋转导轨传动系统，让镜头在拍摄时自动伸缩，将1英寸超大尺寸传感器容纳至仅8.4mm厚的机身内，配合最大F1.6的物理光圈，让进光量再次突破。结合 XD Motion运动引擎，无论是拍摄疾速飞驰的赛车，还是高达300km/h行驶的磁悬浮列车，HUAWEI Pura 70 Ultra都能够完美定格，告别模糊、拖影，轻松记录飞驰时刻。

微距长焦捕捉微观奇景，全焦段人像真实还原艺术感

全新超聚光微距长焦摄像头的加入，为HUAWEI Pura 70系列带来高达14倍的无损变焦范围。微距支持 5cm最近对焦距离、35X微距变焦，小如花蕊细节，或薄若虫翼纹理，都能清晰捕捉。更拥有F2.1大光圈，带来更强的聚光能力，暗光下也能捕捉到“看不见的精彩”，轻松探秘微观奇景。HUAWEI Pura 70系列人像拍照方面也进行了升级，提供自然虚化效果，智能感知光影肤色，呈现真实光影下的质感人像。

全场景通信体验升级，引领卫星图文时代

HUAWEI Pura 70系列搭载双星卫星通信，支持天通卫星通信及北斗卫星消息。继文、声之后，HUAWEI Pura 70系列北斗卫星消息功能持续升级，支持发送图片消息，无地面网络时也能高效传递信息，一图胜千言;更支持卫星消息自由编辑、生成轨迹地图等，为户外救援等场景带来更实用的功能支持。在地铁、高铁、地库等弱信号场景，HUAWEI Pura 70系列的灵犀通信也进行了针对性优化，让用户随时随地都能拥有稳定流畅的通信体验。

全能旗舰级体验，多方位性能表现完美平衡

HUAWEI Pura 70系列搭载全新一代超清晰华为临境屏，在户外强光环境下保持屏幕内容清晰可见。HUAWEI Pura 70系列搭载第二代昆仑玻璃，HUAWEI Pura 70 Ultra搭载玄武钢化昆仑玻璃，抗摔耐刮，为整机带来更可靠的保护。

HUAWEI Pura 70系列全系升级充电架构，实现了待机续航、快充速度和整机厚度的完美平衡。HUAWEI Pura 70 Ultra电池容量升级到5200mAh，支持100W有线超级快充和80W无线超级快充。

全新HarmonyOS 4.2，智慧随心

HUAWEI Pura 70系列搭载了HarmonyOS 4.2系统，互动壁纸支持用户 DIY自定义设计，通过实时捕捉用户视觉注视变化，使壁纸中的趣味元素随眼而动，带来多变、好玩的互动体验。全新Al修图大师功能，可通过AI消除等操作轻松优化图片;得益于华为盘古大模型强大的知识整合能力，智慧小艺化身为你的全能私人助理，提供更精准、更专业的回复。

HUAWEI Pura 70系列先锋开售，锐意向前

作为HUAWEI Pura系列的首款产品，HUAWEI Pura 70系列先锋计划开售即火爆，以其更先锋新锐的美学设计，跨越式领先的影像技术和强大的旗舰性能，带给消费者全新的使用体验。