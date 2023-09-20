OPPO A2 Pro获鲁大师手机推荐榜榜首，四年耐用好品质成开学好礼

【天极网手机频道】又是一年开学季，在众多学生的开学必备清单中智能手机总会占据最重要的位置。同样，作为为数不多的换机热潮，手机厂商也明白了学生对于智能手机的需求，推出了不少高品质的手机。近日，全新OPPO A2 Pro发布，扛起了灵巧轻薄机身+四年耐用好品质的千元机大旗，并且在鲁大师的“经济耐用手机推荐榜”以及“学生最爱的轻薄时尚颜值手机推荐榜”中占据了榜首，可见OPPO A2 Pro实力与颜值俱佳。

OPPO A2 Pro搭载基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，配合ColorOS 13.1系统中的ColorOS超算平台，专为提升系统流畅性和稳定性定制的4大计算引擎综合调优，不仅提高后台常驻应用数量和应用的后台驻留率，应用启动速度和应用使用的连贯性也随之提高，实现了高性能与低功耗的平衡。

不仅如此，OPPO A2 Pro还提供了最大12GB+512GB的双存组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，并获得了TüV南德48个月A级流畅认证，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

更重要的是，OPPO A2 Pro本次配备了67W超级闪充+5000mAh高耐久电池组合，为用户提供坚实的电量保障，再结合67W超级闪充消除电量焦虑。充电10分钟即可充进36%的电量，46分钟即可完成充电，完全能够满足大部分用户日常使用的续航需求。另外，OPPO A2 Pro还搭载了OPPO独家智能电池健康引擎，采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，1600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上，真正让手机电池四年之后也足够耐用。

影像系统方面，OPPO A2 Pro后置6400W像素超清摄像头，不仅能带来出众的画面解析力，在暗光环境下，凭借4合1像素融合技术，则同样能拍出细节丰富的大片。不仅如此，OPPO A2 Pro还引入了OPPO旗舰级色彩与影调风格，进一步提升看画面的光影和色彩表现，拍人像和拍风景都能轻松拍出大片效果。

OPPO深谙“颜值即真理”的准则，让OPPO A2 Pro在外观设计上延续了该系列时尚、前卫的设计理念，6.7英寸屏幕采用双曲面设计支持120Hz超高刷新率，在消费者普遍关注的护眼特性上，OPPO A2 Pro还采用了2160Hz超高频PWM调光，达到行业领先水平，可以有效降低可见频闪对人眼的影像，进一步缓解视觉疲劳。

背盖摄像头模组部分采用苍穹之镜设计语言，其中晶钻星环让手机镜头在光线下能够散发钻石般的光芒，颇有高端奢华之感;同时，OPPO选择了这个价格段并不常见的素皮机身，粗荔枝纹带来的视觉观感极佳，手感温润不易沾染指纹，并且将素皮机身原本“厚”、“重”的缺点进行升级，使得素皮版重量仅185克，厚度薄至8.04mm，配合3D双曲面机身实现了更流畅贴合的圆角设计，握持手感轻盈舒适。在内置5000mAh大电池的同时保持了轻薄的机身设计，拥有更极致舒适的持握手感和防误触体验;更有金刚石抗摔结构以及IP54生活防水加持，主打一个“抗造耐摔”。

OPPO A2 Pro的发布意味着大家能够以千元档预算，感受旗舰质感、超大内存和电池、流畅度方面的耐用体验，为主流智能手机市场注入了全新选择。目前OPPO A2 Pro已经开启预售，将在9月22日正式开售，而在预售以及首销期内购买(9月15日-10月8日)，可以享有四年内免费更换一次电池的权益，值得关注。