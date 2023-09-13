iPhone 15系列正式发布，突出一个「比下不足，比上有余」

【天极网手机频道】一年一度的苹果“春晚”落下帷幕，有惊喜也有失望。

iPhone 15系列一如既往贯彻苹果的差异化打法，只不过这次硬件差异化从普通版与Pro系列之间，延伸至iPhone 15 Pro与iPhone 15 Pro Max中，iPhone 15基础系列产品力放在2023年依旧有些跟不上时代。

先简单介绍一下这次iPhone 15系列的配置，首先iPhone 15基础系列配备OLED Super Retina屏幕，户外峰值亮度高达2000nit，是iPhone 14的两倍，但不支持ProMotion高刷技术，不过好在这次基础版成功登岛，算是挽回些脸面。

iPhone 15基础版采用iPhone 14 Pro系列首发的A16芯片，相较A15性能提升并不明显，同时影像系统照搬了后者的4800W像素主摄，f1.6的光圈可以现实2倍无损裁剪缩放。虽然全系支持Type-C接口，但是基础版仅支持USB 2，也就是说相比Lightning接口速率上并没有变化。

iPhone 15 Pro系列变化就要大得多，不仅机身采用全新钛合金材质，同时标配支持ProMotion高刷的Super Retina XDR显示屏，重量比前代轻20g。iPhone 15 Pro系列取消实体静音按键，转而采用Action按键代替静音开关。

影像方面，iPhone 15 Pro Max独占一颗支持5倍光学变焦的潜望长焦镜头，但好在Pro全系都使用了全新涂层以避免过去的鬼影现象。同时iPhone 15 Pro系类支持拍摄空间影像，可在Vision Pro中还原成3D影像。

这次iPhone 15 Pro系列搭载由台积电3nm制程工艺打造的A17 Pro芯片，其中GPU支持硬件级光线追踪，发布会现场还演示了用iPhone运行主机3A游戏大作，性能表现令人震撼。得益于新芯片的支持，iPhone 15 Pro系列系列支持USB 3，传输速度高达10Gbps。

售价方面，iPhone 15 128G 5999元起售;iPhone 15 Plus 128G 6999元起售;iPhone 15 Pro 128G 7999元起售;iPhone 15 Pro Max 256G 9999元起售。

简单过完整体配置，我们来看看iPhone 15系列放在整个手机市场中究竟能否继续独领风骚。

其实这两年手机市场已呈现出衰败之势，早已没有智能手机初期百花齐放，技术不断迭代爆发的盛况。如今智能手机市场同质化严重，各家厂商在硬件高度相同的情况下卷影像、卷快充，但早已触及边际效应，无法给消费者带来足够新鲜的体验。

同时芯片高速发展，一般芯片性能早已满足普通用户需求，用户换机周期不断被拉长，手机市场难免出现下滑趋势。面对不断崛起的安卓阵营，iPhone 15系列目前的产品力突出一个「比下不足，比上有余」。

首先iPhone 15基础版两款机型，起售价分别为5999元和6999元，虽然有A16芯片与iOS生态优势，但都2023年了，屏幕还不支持高刷，实在过于影响用户体验。哪怕是如今安卓千元机，都已经开始普及高刷屏幕，苹果在这上面做阉割取舍实在没必要。

其次，去年的高通骁龙8 Gen 2芯片性能提升明显，尤其游戏性能在硬件级光追加持下迎来质变，而iPhone 15基础版所配备的A16芯片GPU性能已经不如前者，性能差距始终存在。当然，也会有不少用户认为iOS优秀的过渡动画足以弥补这一切，但仍无法掩饰iPhone 15基础版本身产品力缺失的客观事实。

再说iPhone 15 Pro系列，毋庸置疑是如今最强的旗舰机型，要说有哪款机型的产品力能够全面超越iPhone 15 Pro Max的，目前来看还没有，无论是系统体验还是硬件配置，妥妥的手机市场TOP级存在。不过即使眼下影像硬件相较之前有了大幅升级，可面对内卷到极致的影像旗舰市场，iPhone 15 Pro Max仍有一段较长的路要走，毕竟过度追求「所见即所得」的苹果天生就要吃点亏不是吗？

从产品角度来看，iPhone 15基础版与iPhone 15 Pro的产品力相差巨大，在过去还能有同代芯片作为最后的遮羞布，可当苹果彻底贯彻差异化之后，基础版的遮羞布也被扯下，竞争力一降再降。如今这种差异化延伸至Pro系列，难道真如市场所猜测，日后苹果还要推出一款iPhone Ultra来重新定义苹果高端产品吗？

因此，iPhone 15系列中，我认为只有iPhone 15 Pro系列值得购买，尤其iPhone 15 Pro Max，依然傲视群雄，简直是为追求影像和性能的用户量身打造。而iPhone 15基础版作为苹果入门产品，也许销量不会太差，但是一低再低的产品力，已经无法与定位更低的安卓机型相提并论，也会为苹果日后的发展留下隐患。