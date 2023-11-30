独具光环，敢于不凡，2023 魅族秋季无界生态发布会顺利举行

【天极网手机频道】11 月 30 日，星纪魅族集团在武汉成功举办「2023 魅族秋季无界生态发布会」，3500多名来自各行各业的嘉宾、媒体、魅友共同见证了魅族 21 系列旗舰智能手机、MYVU 智能 AR 眼镜、无界生态系统 FlymeOS、全新「手车互融」解决方案 Flyme Link、PANDAER 潮流新品等多款重磅产品的发布。

星纪魅族集团董事长兼 CEO 沈子瑜在发布会上表示：星纪魅族集团自成立以来已经确立了「手机 + XR + 智能汽车」的业务发展曲线，魅族一系列新品的推出，MYVU 品牌与产品的亮相，FlymeOS 软硬件生态互联体系的确立，都意味着公司已经驶入了发展的快车道。未来，星纪魅族集团将持续促进消费电子与汽车产业的深度融合和超级协同，为消费者带来集前沿技术与极致设计为一体的科技产品，打造多终端、全场景、沉浸式的融合体验。

魅族 21，打造「魅族最美直屏王」

魅族 20 系列旗舰智能手机自发布以来，取得了魅族史上最好旗舰机销量的优异成绩，得益于手机日常使用干净、清爽、无广告等产品优势，备受用户广泛好评。值得一提的是，魅族 20 系列全平台综合好评率高达 98%，已经跻身行业第一梯队。如今，魅族 21 系列旗舰智能手机在此基础上不仅强化了产品的既有优势，更进一步在屏幕、影像、设计、交互等层面进行升级，为用户带来超乎想象的完美使用体验。

此次发布的魅族 21 旗舰手机拥有四款配色：敢为不凡的无界黑、始终如一的魅族白、彰显格调的灵动紫和席卷潮流的锐意青;魅族 21 旗舰手机共有三个版本，其中 8GB + 256GB 版本售价 3399 元、12GB + 256GB 售价 3699 元、12GB + 512GB售价 3999 元。

为了打造魅友们心中的那部「梦想机」，魅族 21 以其独具光环的设计语言铸成了魅友心中的一抹「白月光」。魅族 21 在外观上全新升级了无界美学设计 2.0，创新性打造「无界平衡」，只为造就一部极具平衡美感的魅族手机。同时，6.55 英寸极窄四等边直屏，采用正面极窄边框设计，以 1.74mm 挑战全球最窄物理四等边三星旗舰直屏，搭配 50:50 重量平衡设计与 198g / 7.9mm 轻薄机身带来的出色手感，以极致造就不凡之美，为用户带来前所未有的视觉、感官新体验。并且，魅族 21 还拥有目前行业唯一的纯白面板设计，以独当一面的魅族美学，打造「魅族最美直屏王」。

在魅族引以为傲的交互体验上，魅族 21 创新性地将环闪全面升级，融合智慧 AI 助手与常用场景，打造了 Aicy 灵动环。Aicy 灵动环拥有多场景可交互环形灯系统，无论是通知、来电、充电，还是音量调节、游戏等场景，都能通过有温度的多彩变换，展现 Aicy 智能助手对用户的细致关怀。同时，作为 Aicy 智能助手的硬件延伸，Aicy 灵动环不仅是情绪价值的载体，更是联动手机与生活的情感纽带。

同时，魅族 21 除了搭载全新旗舰级第三代骁龙 8 算力中心，还拥有出色的 120Hz 高刷新率三星旗舰 AMOLED 屏幕与交互体验铁三角，共同造就魅族 21 的全方位优势体验。并且，魅族 21 搭载的最新真・2 亿瞬息旗舰影像系统，携手三星联合优化星流影像算法、支持 P3 全链路色彩、采用全新智能 ISO Pro 技术与多焦段无损变焦技术，让拍摄体验有了质的飞跃。

在魅族 21 的交互体验铁三角中，魅族手机的传统强项 ―― 超声波指纹识别 2.0 与 mEngine Ultra 继续以出色的交互体验呈现，0.075s 疾速精准解锁与自研超 500+ 系统振感体验，让魅族 21 的体验依然领先;此外，首次搭载的大师级双 ・ 超线性扬声器的魅族 21，通过超动态扬声器技术与新一代全灌粉工艺，将魅族声学调校展现得淋漓尽致，并且，魅族 21 还成为了首款通过QQ⾳乐「臻品认证」全景声外放的⼿机。不管玩游戏、还是看电影，魅族 21 都能给用户带来身临其境般的听觉感受。

更强的续航只为更持久的出色体验，魅族 21 拥有 80W Super mCharge 超级快充与 65W PD快充的组合，兼容行业通用快充协议，配合 4800 mAh大电池，让续航焦虑不再成为用户体验的“绊脚石”。此外，拥有 OneMind 智慧引擎的加持，魅族 21 能够针对用户使用习惯进行学习，并基于动态分类内存回收，MRG 多轨能效调频功能，保障使用流畅度，并智能优化整机性能调度，实现性能、功耗最优解。

自 2008 年推出国内第一款智能手机以来，魅族品牌一直致力于为用户提供极致的「梦想机」而不断自我超越。魅族 21 系列旗舰智能手机的发布，在丰富了魅族无界生态产品版图的同时，以强悍的综合素质，为「多全沉融」战略提供更多可能;也凭借在设计、性能、交互生态、音频配置等方面的优异表现，为智能手机行业带来更多新的创意和思考。

MYVU：打造全天候时尚 AR 智能眼镜

发布会上，星纪魅族集团正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出 MYVU 探索版、MYVU 两款全天候时尚 AR 智能眼镜新品。即日起，MYVU 探索版将在魅族商城开启 9999 元全款预售，并在全网招募 520 名 AR 头号玩家参与 MYVU 探索版体验共创，用户可前往魅族社区参与活动报名;MYVU 售价 2499 元，有 6 期免息优惠，并将于 12 月 5 日 10 点在线上线下全渠道开售。

作为星纪魅族集团旗下的全新品牌，MYVU 是一个致力于打造科技时尚 AR 眼镜的先锋品牌，品牌主张「唯我独见 It’s my view」。通过引入极致的人因设计与时尚元素，MYVU 将为用户打造可全天候时尚佩戴的 AR 智能眼镜产品，第一次把 AR 智能眼镜从工业品带进了时尚品，改变了 AR 智能眼镜行业的发展方向。

作为一款定位探索前沿科技的极致产品 ―― MYVU 探索版重量仅为 71 克，是目前全球量产最轻的双目全彩 AR 智能眼镜，也是全球首款量产全彩树脂衍射光波导技术的 AR 智能眼镜。搭配全球最小 0.4cc 体积全彩光机，MYVU 探索版集成了 Micro LED 技术的精华，这种技术不仅仅压缩了尺寸，更让色彩的饱满和光线的明亮变得更加出众。

另一款追求极致轻量化的全新产品 ―― MYVU 以 43 克的极致重量，成为全球量产最轻的 AR 智能眼镜，重新定义智能眼镜轻量化的全新标准。不仅如此，MYVU 还是全球首款量产树脂衍射光波导技术的 AR 智能眼镜，同时也是一款搭载全球最小 0.3cc Micro LED 纯色光机的 AR 智能眼镜。

MYVU 以灵动的流线为标志性风格元素融入产品设计当中，运用年轻人的个性色彩和无限接近时尚造型的设计，诠释着科技与时尚的完美融合。MYVU 注重个性化体验，为用户提供了更加多元、时尚的配色选择，由经典玳瑁与自然纹理完美融合，让每一副眼镜都呈现出独特的风采。

MYVU AR 智能眼镜搭载灵动轻量的 Flyme AR 操作系统。作为首个手机级交互体验的 AR 操作系统，Flyme AR 将手机高频应用迁移到眼镜端，实现解放双手的即时通讯、快人一步的 AI 智能助理、畅快的碎片化娱乐体验、多种出行模式的接续导航以及支持多国语言的即时翻译，从而让你的生活变得更加高效和从容。

丝滑畅联的 Flyme Link 技术也在 MYVU AR 智能眼镜上得到全新呈现。通过 Flyme Link，MYVU AR 智能眼镜可做到与魅族手机无感互联，使用手机算力赋能 AR 智能眼镜，畅享多终端设备无界流转的融合体验，提升智能眼镜的综合表现，真正为用户带来全天候的使用体验。

Flyme AR 基于用户的全天候舒适佩戴需求，独创了信息屏设计，让常规信息以原子化组件在眼前呈现。四个圆环构成的原子化组件分别显示设备、环境、个人健康、Aicy助理等与用户息息相关的全天候信息。Flyme AR 同时带来了全新的 Smart Bar 交互设计，让智能眼镜也能具备直观、简洁、丰富的信息交互体验。此外，MYVU AR 智能眼镜还支持指环交互、触控交互、手机交互和语音交互等多模态交互方式，打破了传统交互的界限，带来了前所未有的多维直觉交互体验。

MYVU 还带来了一款特别产品 ―― MYVU Ring，这是一款专为 MYVU 旗下两款智能眼镜打造的智能指环，它将带领用户开启全新的智能交互方式，只需戴在指间，即刻感受无界交互的美妙体验。

MYVU AR 智能眼镜还搭载了最新发布的 Flyme AI 大模型，基于 AI 大模型和传统语音能力深度融合，具备丰富且实用的语音应用，重新定义个人语音助理，全天候解决用户的生活和工作难题;还能为用户提供全能问答、旅游攻略、生活助手、健康生活等日常功能，甚至知识技能、职场发展、商业分析等专业服务也不在话下，是最好的个人助理载体。

目前，MYVU 两款 AR 智能眼镜已经通过了 QQ 音乐「臻品认证」和中国电子音响行业协会「金耳朵选择」认证，无论是聆听音乐还是观看电影，用户都能感受到清晰、立体的声音效果，仿佛置身于音乐现场或电影场景中，为用户带来沉浸式的音频体验。

值得一提的是，MYVU 品牌还与博士眼镜携手合作，并通过博士专业化配镜服务，为 MYVU 用户提供多种近视镜片选择，满足不同用户的使用需求。

随着 MYVU AR 智能眼镜的正式发布，星纪魅族集团将为广大用户创造出时尚轻薄、智能易用的全新体验，进一步刷新行业标准。星纪魅族集团希望引领用户进入一个全新的科技时代，让每一位用户都能看到突破想象的「视界」，并且让 AR 技术真正地融入到日常生活当中，从而实现多终端、全场景、沉浸式的融合体验。

FlymeOS：构建交互领先的全场景 AI 操作系统

本次发布会上，Flyme 系统也迎来了重磅更新，正式升级为 FlymeOS， 中文名为「无界 OS」。无界，是融合互联的内在与使命，是打破边界探索未知的执着与勇气，是敢于不凡无限进取的赤诚与坚定。

作为手机交互系统引领者，魅族 Flyme 10 无界生态系统自今年 3 月正式发布。凭借简洁高效的设计与创新实用的功能，Flyme 系统为众多用户打造了知意无界、畅联随行的新体验。尤为好评的是，Flyme 10 发布后在连续多次的广告推送测试中均取得了 0 推送的最佳成绩，成为智能手机市场上的一股清流。

全新的Flyme 10.5 引入了 Flyme AI 大模型，让智能语音助手 Aicy 迎来史上最重量级的升级。

凭借 Flyme AI 大模型的加持，Aicy 拥有海量知识库，堪称一本即问即答的百科全书，对于自然科学、生活知识、健康常识、情感问答等各方面问题，Aicy都能推理和总结出对应的回答。不止如此，Aicy 还能帮助用户写作、画画、规划出游日程，担当随叫随到的私人助手，高效解决用户生活中、工作中的种种问题。

不止是手机，伴随着 MYVU 品牌以及两款 AR 智能眼镜的发布，Flyme 系统也正式从用户的手中、车内，跳到了眼前。全新的 Flyme AR 操作系统为MYVU AR 智能眼镜带来了镜腿、APP、Aicy 全局语音、指环等四种交互方式，相比行业更简洁、直观、易用，大幅度减轻了 AR 智能眼镜的学习成本。

在 MYVU 探索版和 MYVU 上，Flyme AR 还基于用户的全天候舒适佩戴需求，独创了信息屏设计，让常规信息以原子化组件在眼前呈现。Flyme AR 的信息屏原子化组件不仅功能强大，还通过独特的设计让基础UI处于视线焦点的边缘，大大减少了焦点切换导致的用眼疲劳，是一种极为舒适的增强现实信息展示方式。

Flyme 系统引以为傲的 Smart Bar 也在Flyme AR 上得到了复刻，让用户眼前的内容和形态依据场景随心切换。Flyme AR 甚至能够为用户提供实时翻译、字幕输出等功能，并支持英语、俄语、法语等多种语言，为旅游出行、商务会谈等活动提供助力。

Flyme AR 不仅是 FlymeOS 在 AR 领域的一次深度交互探索，还为 AR 行业的未来发展探索了新的发展方向，让 AR 眼镜可以走出室外，成为潮流用户的时尚穿搭饰品。

「手机域」：扩容出行生态，为汽车行业智能化「修路」

作为 FlymeOS 在智能汽车领域的首次实践，Flyme Auto 自今年3月发布以来，因其强大的功能、流畅的交互、丝滑的体验、无感的互联等，受到了各界的广泛好评。首搭 Flyme Auto 的领克 08 更是在今年 9 月上市后取得了 20 至 30 万元插混 SUV 销量前三的成绩，助力领克汽车取得了进一步的发展。

当前，汽车行业对于智能化的需求日益旺盛，以「手机域」为代表的「手车互融」方案走在行业发展的前沿，致力于为更多的汽车带来智能化的赋能。为此，星纪魅族集团进一步推进了「手机域」普及计划，发布了全新的「手车互融」解决方案 Flyme Link。

Flyme Link 带来了全新的「三指任务流转」与「地址流转上车」功能，能够在不改变原有车机系统的情况下，实现手机与车机的无缝连接、生态共享和能力共享。手机连接汽车以后，就是整个汽车的零部件，可以为汽车提供硬件和算力支持，源源不断地为整车输送新能力，实现应用流转、应用接力、快速链接、数据互通的可能性，做到手机与车机的无缝协同。

目前，吉利银河首款旗舰轿车银河 E8 将成为首款接入 Flyme Link 的车型。银河 E8 搭载了高通最新的旗舰级车机芯片 8295，在 Flyme Link 加持下，魅族 21 搭载的骁龙 8 gen 3可以与银河 E8 搭载的高通 8295 实现跨平台的无界互联，二者将实现算力、数据、硬件、生态的共享。FlymeOS 也首次让两颗高通旗舰处理器实现了跨平台的互联互通。

星纪魅族集团还正式推出了「无界智行开放平台」，与生态伙伴一起共享 Flyme Auto 的核心能力。在「无界智行开放平台」上，车企可以根据自身需求，灵活选择并接入模块化能力，快速提升智能座舱使用体验，为汽车行业的智能化提速，成为智能汽车时代的「修路者」。

在此基础之上，星纪魅族集团还宣布，将为魅友们在 2024 年一季度启动 DreamCar 共创计划，为魅友们打造一款专属的MEIZU DreamCar MX。届时，广大魅友们可以就车辆的车衣涂装、内饰配色、Flyme Auto主题等大量个性化细节进行共创。

在本次发布会上，潮流品牌 PANDAER 的众多新品也一并亮相。

包括拥有多款全新主题的魅族 21 PANDAER 妙磁抗菌抗摔壳与魅族 21 PANDAER 无尘秒贴钢化膜，为魅族 21 提供抗菌又安全的保护;PANDAER 35W 自带线移动电源，采用线机一体式设计，让出行更轻便，续能更持久;PANDAER 降噪耳机 1s 与 PANDAER 游戏耳机也正式发布，低延时、高颜值，为用户带来全新升级的更出色连接体验;拥有全新设计及工艺的 PANDAER MOD 机械键盘与全新主题的白金独角兽超触感键帽也于发布会上亮相，11 月 30 日同步开启超限量众筹。潮酷搭档，时尚玩家，PANDAER 只为高颜好品质。

深耕无界融合，星纪魅族集团引领产业融合新发展

目前，在星纪魅族集团「手机 + XR + 智能汽车」的业务发展曲线下，FlymeOS 已经完成了对智能手机、AR 智能眼镜、智能汽车的覆盖，打通了越来越多的生活场景，开启无界生态发展新时代。未来，魅族将持续完善以 FlymeOS 为核心的硬件生态体系，构建以人为中心的智能出行生态。

当前，随着5G、AI 等基础技术飞速发展，在智能手机之后，智能汽车正在成为人们生活中的第二移动生活空间，智能穿戴领域也发生着巨大变化，共同改变着人类的出行和生活方式。随着越来越多的人工智能科技成果逐渐走进千家万户，入局多终端融合领域的众多玩家也正经历新一轮洗牌。在智能手机、智能眼镜、智能汽车领域均有布局的星纪魅族集团，凭借领先的产品优势和完善的生态布局，已然成为新一轮产业革命的「头号玩家」。

独具光环，敢于不凡。未来，星纪魅族集团将依托「手机 + XR + 智能汽车」的业务发展曲线持续前行，魅族也将在「热爱无界」的理念下围绕 FlymeOS 打造极致的科技产品，促进消费电子与汽车两个行业的深度融合和超级协同，为行业发展探索不同的前进方向，为用户带来多终端、全场景、沉浸式的融合体验。