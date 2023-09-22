四款新机中iPhone 15 Pro Max最为抢手，发货时间已延至11月中旬

【天极网手机频道】9月22日，iPhone 15系列产品正式发售，北京、上海、深圳各地门店早早队排长龙，社交平台晒出现场火爆场景。虽然网上对新一代iPhone 15系列的升级颇有微词，但似乎依并不影响新机的火爆销售。往年加价的情况同样在线上线下盛行，海鲜市场加价100-500元不等。在求购意愿上，iPhone 15/Plus的求购需求相对较为平缓，而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的求购意愿更多。

虽然业内外普遍评论iPhone 15系列的升级有限，但在设计与颜色上有较为明显地改动，或许正是这一原因激活了用户的购买意向。比如苹果iPhone 15系列四款机型均采用灵动岛设计，iPhone 15/Plus采用融色玻璃背板，铝金属外边框采用全新设计的弧形边沿，共有粉色、黄色、绿色、蓝色和黑色五款配色。iPhone 15 Pro/Pro Max机身采用航空级钛金属打造，共有黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属和原色钛金属四种配色。

在具体配置上，iPhone 15系列也有所升级。iPhone 15/Plus配备6.1英寸/6.7英寸超视网膜XDR显示屏，搭载A16仿生芯片;后摄采用4800万像素主摄(100%对焦像素、f1.6光圈)+1200万像素超广角摄像头(2倍变焦)，配备USB-C 接口(USB 2，最高达480Mb/s)。

iPhone 15 Pro/Pro Max同样配备6.1英寸/6.7英寸超视网膜XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术，最高可达120Hz，搭载A17 Pro处理器;后摄采用4800万像素主摄，支持全新的2400万像素超高默认分辨率，iPhone 15 Pro Max还升级搭载专属全新5倍长焦摄像头。

值得一提的是，目前苹果官方购买渠道iPhone 15现在预计可以今天在零售店取货，iPhone 15 Plus现在预定明日可在零售店取货，而iPhone 15 Pro发货时间为3-4周，现在预定需10月底才能送达。

iPhone 15 Pro Max则更久，现在预订需11月中旬才能送达。如果大家想要体验5被长焦等新功能，那么需要更长时间地等待;而如果想要更早体验到新机的话，那么iPhone 15/Plus将会是更快的选择。