影像玩法更全面更新颖，OPPO Find N3 Flip打造旗舰级人像实力

【天极网手机频道】随着OPPO Find N3 Flip的发布，消费者在折叠屏选购上又多了一个选择。尤其是基于超韧精工拟椎式铰链技术以及首次搭载了后置2X人像镜头之下，OPPO Find N3 Flip开启后置自拍新潮流。

OPPO Find N3 Flip带来了小折叠行业唯一的「超光影三摄」影像系统，新配备的后置2x人像镜头是小折叠领域迄今唯一的人像专用镜头，能够提供等效 47mm的经典人像视角，带来自然无畸变的最佳人像透视，将成为拍摄全身、半身以及人像特写的最佳设备之一，3200万高像素带来高解析力能够在自拍中捕捉清晰细节。

值得一提的是，专业哈苏人像集成 OPPO 的「自然人像虚化引擎」，通过先进的计算率先实现内渐变的光学级虚化效果，让人物主体内部的不同部分，例如样张中人像与不同距离的背景物呈现不同强度的虚化变化。

当然少不了属于小折叠的影像玩法。OPPO Find N3 Flip 通过与美颜相机独家合作，将多种富有胶片色彩风格与质感的「CCD 卡片机」模式新增进外屏卡片，「CCD 卡片机」用独特的千禧年风格，给已经熟悉了高清照片的人们带来了朦胧的复古回潮。自带的柔光效果不仅淡化面部瑕疵，还能为成片附加老照片的视觉风格，是拍照女孩最爱用的风格之一。

「间隔连拍」功能不仅提供了经典的自动快照机器(大头贴机器)的自动化连续自拍体验，更支持以GIF格式输出，让一连串的静态自拍成为动态表情。

人像是用户最高频的拍摄场景，也是 OPPO 影像长期倾力其中的核心赛道，不仅为未来的移动影像制定了人像基准，也充分地诠释了OPPO 以审美牵引技术的先进思路。

OPPO 首款小折叠 Find N2 Flip 凭借强大的影像与独特的形态，让画质更为出色的后置相机一跃成为自拍的主力，让更高画质的自拍成为可能，也引领着手机转向后置自拍的全新潮流。如今，全新 Find N3 Flip 首次为小折叠带来人像摄像头，再度为自拍带来了新方式，而这一 后置人像镜头自拍的全新形态，也将彻底改变人们未来自拍的方式。