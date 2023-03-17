骁龙史上最强7系平台发布，首批手机本月亮相

【天极网手机频道】北京时间3月17日，高通正式发布第二代骁龙7+移动平台，凭借性能、影像、游戏、连接、安全等特性升级，也被称为“骁龙史上最强7系平台”。凭借“准旗舰”的性能和领先特性，第二代骁龙7+能够助力OEM打造体验更出色的中高端智能手机，为注重体验的用户、玩家提供更多选择，覆盖多元化使用需求。

第二代骁龙7+采用高通Kryo CPU的最高主频高达2.91GHz，拥有1个超级内核，3个性能内核和4个效率内核，不仅能够提供更强劲性能，同时也保证了能效。据高通介绍，相比第一代骁龙7，CPU性能提升超过50%;通过Geekbench 6测试，第二代骁龙7+相比竞品，单线程领先优势达35%，多线程领先24%。

GPU方面，第二代骁龙7+采用的Adreno GPU整体性能比上一代7系平台提升了2倍，这也是目前骁龙7系产品中GPU性能提升最大的一次。在GFX Aztec Ruins 1440P基准测试中，第二代骁龙7+相比竞品领先25%。

另外，根据高通公布的极限性能对比成绩(第二代骁龙7+和竞品在GFX曼哈顿3.0 1080P 20轮连续测试)，测试开始，第二代骁龙7+和竞品的GPU性能差距达到18%;跑到第5轮，两者之间的差距拉大到27%;第7轮，两者之间的差距被拉大到65%;在20轮测试中。第二代骁龙7+的芯片性能一直非常稳定。同时，能效方面也是第二代骁龙7+更胜一筹，领先优势分别达到55%和61%。

AI性能方面，与前代平台相比，第二代骁龙7+集成的高通AI引擎性能提升超过2倍，能效提升40%，并支持AI赋能的增强体验以实现出众的简便性。

与竞品对比，在MLPerf AI基准测试中，第二代骁龙7+整体AI性能领先3倍。其中图像分类，第二代骁龙7+成绩是竞品的超过2.5倍，物体检测约2倍，图像分割v2.0约3.4倍，语言理解近3.7倍，图像分割离线约1.5倍。

除了更进一步的性能，还可以看出，能效改善也是第二代骁龙7+的一大亮点，得益于工艺制程升级以及芯片设计两项突破，相比上一代平台能效提升13%，助力终端续航表现更加出色。

影像方面，第二代骁龙7+移动平台是首个在骁龙7系上支持18-bit三ISP的移动平台。相比14-bit ISP，18-bit ISP捕捉的影像数据增加了4096倍，从而提供极致动态范围，还原丰富色彩和实现高清晰度。第二代骁龙7+可支持2亿像素的照片拍摄，并且第二代骁龙7+也带来了此前骁龙旗舰平台支持的18-bit RAW域处理特性，对于以手机为创作工具的达人、专业人士而言，有了更多的尝试空间，探索更多可能。

第二代骁龙7+首次在骁龙7系上支持超暗光照片拍摄。高通表示，基于18-bit三ISP的超暗光拍摄，可以在单次拍摄当中连续抓取30帧图像，将这30帧图像当中最好的部分进行融合，提供更明亮、色彩还原度更高的高质量照片。

不仅支持三重曝光的4K计算HDR视频拍摄，第二代骁龙7+还将在骁龙7系首次支持双摄像头同时进行单帧逐行HDR视频拍摄，可以实现两个摄像头之间的平滑切换，在三重曝光当中分别取最亮、最暗以及中间最佳的部分进行结合，提供更好的色彩还原度，亮度和动态范围。

游戏方面，除了更强性能支持，高通还将更多特性赋予了第二代骁龙7+。

自适应可变分辨率渲染(Auto VRS)。可变分辨率渲染能够降低GPU负载，而骁龙7系上首次支持了Auto VRS，则能够在游戏过程中自适应识别场景，并启用VRS，即使没有游戏工作室参与，也能起到作用，方便了OEM灵活运用VRS功能。

Adreno图像运动引擎。基于GPU API的帧预测功能，不但可以做后处理，也可以做预测处理。其优势在与能够讲60帧游戏提升到90帧、120帧，或者在同样帧率下讲功耗降低一半。

骁龙7系移动平台也首次支持了立体渲染，画面更加逼真。

另外，首次在骁龙7系支持了AI超级分辨率特性，简称AI超分。能够将游戏分辨率从原来的720p扩展到1080p甚至更高。在视频场景下，可以实现视频超级分辨率，可以展现更多的细节。

音频方面，第二代骁龙7+支持aptX Lossless无损音质，音频带宽可以支持到1.1Mbps以上，精准还原每个比特的音频效果，让用户获得CD品质的音质体验。

值得一提的是，第二代骁龙7+支持最低仅48毫秒的音频时延，避免音画不同步，还有内置语音回传通道，保证各个玩家在打游戏的同时，可以实现游戏内低时延语音聊天。

连接方面，第二代骁龙7+集成了骁龙X62 5G调制解调器及射频系统，支持3GPP Release 16，峰值下行速率高达4.4Gbps。第二代骁龙7+还支持5G毫米波和Sub-6GHz，并且可以支持两者之间的载波聚合。

第二代骁龙7+首次在骁龙7系上支持了5G+5G和5G+4G双卡双通(DSDA)，可以实现语音业务跟数据业务并发。

第二代骁龙7+采用FastConnect 6900移动连接系统，支持Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E，最高下行速率可以达到3.6Gbps，并且支持VR级别的低时延。第二代骁龙7+还可以支持5GHz×5GHz+2.4GHz×2.4GHz的4路双频并发。相比1×1+1×1，可以实现高达2倍的Wi-Fi传输速度、高达2倍的覆盖范围，并且继续保持非常低的时延，提升游戏和在线视频体验。

安全也是第二代骁龙7+的亮点之一，支持信任管理引擎(TME)、高通可信执行环境(TEE)、高通Hypervisor执行环境(HEE)等。与此同时，骁龙平台本身一直有非常好的安全基础。这四方面的结合为第二代骁龙7+在安全方面打造了一个相对完整的生态系统和平台环境，提供了保险库级别的安全能力供厂商开发。

在本次发布会上，也有OEM参与，预计将于本月发布搭载第二代骁龙7+的商用终端。