记录心之所思，OPPO超影像大赛“只在夏天遇见的故事”月度征集活动启动

【天极网手机频道】OPPO超影像大赛「只在夏天遇见的故事」月度作品征集活动(以下简称“征集活动”)于2023年6月21日正式开启，即日起面向全球用户征集作品。

OPPO超影像大赛以“超越影像，成就想象”为主题，鼓励全球用户拿起手机探索超越以往的移动设备影像体验与艺术表达，相互激发灵感，助力全球移动影像审美提升。 作为OPPO超影像大赛启动后的第三个月度主题赛，此次征集活动由OPPO超影像大赛携手大赛评委之一的当代摄影大师、玛格南图片社成员Alec Soth共同开启。

有些故事，只在这个夏天，遇见这一次。

玛格南摄影师Alec Soth联手OPPO Find X6 Pro，创作了《那夏日的悸动》影像故事集。明尼阿波利斯以严寒的冬季出名，因此人们非常期待夏天的到来，尤其是一整个冬天都被困在学校的青少年，所以在一天放学后，Alec就跟随自己的儿子Gus和他的伙伴们，一起踏上夏季郊游。透过OPPO Find X6系列的镜头，记录下明尼阿波利斯的少年Gus，期待已久的夏季郊游，美好而悸动的夏日光景尽展眼前。

「只在夏天遇见的故事」月度征集活动海报

忽然一夏 与水相拥

少年Gus扎入湖底，被沁凉而温柔的湖水拥抱着，彷佛在炎炎世界拥有了⼀处避暑港湾。折射着夏日感官的光芒，清澈、碧绿、荡漾，这是属于Gus自己的、一小片私人的海 。湖水的清澈、水面波纹的细腻，少年Gus在阳光下的身姿，以及落在水面的稀薄光斑，都透过OPPO Find X6 Pro的超光感潜望式长焦镜头，被展现得淋漓尽致。光影在镜头中得到完美复刻，夏日的清凉舒适与美好跃然纸上。

《与水相拥》

湖上华尔兹 跳动整个夏天

运用OPPO Find X6 Pro的广角镜头，深景深下，有限的画幅里装下的事物足够多，但是也没有丢失细节，展现出其不俗的影像能力。一艘艘小船就像落入湖中的片片落叶，船桨划进水，在水面上划出了一道道不规则的波纹;湖水搅动，发出的声音像⻛铃一样清脆悦耳，像冰凉澄澈的湖水和⻘春共同演奏的一曲夏日华尔兹。

《湖上华尔兹》

眼前身边 所爱萦绕心田

日落时分，暖色调的画⾯中，还残留着热浪的余温，少年们的轮廓被夕阳染成淡淡的金色，勾勒着一切美好散场前的余晖和留恋。矗立湖中的少年与天空中的晚霞相映成趣，青春的风姿和晚霞的旖旎透过光影和明暗被OPPO Find X6 Pro的超光感潜望式长焦镜头完美定格，此刻美好映衬出他们对未来生活的无限憧憬与期待。

《眼前，身边》

Giovanna 秘密森林人生初见

夏日阳光动⼈，树叶摇曳，少女Giovanna的脸像一颗熟透了的水灵灵的桃子，一切都如梦如画，不可方物。彷佛午睡醒来误入秘密花园，“初⻅乍欢，久处怦然”般寻得珍宝。少女Giovanna洋溢的青春感，被OPPO Find X6 Pro镜头展现得淋漓尽致，透过极致的光影与色彩表现，森林的生机与少女的心事被刻画得细致入微。

《Giovanna》

林间漫步 流连在两人的世界

午后一两点钟， 雨后放晴，整个森林干净透亮，⻘翠欲滴的空气里循环着虫鸣声，彷佛把全世界都隔绝在外――这是独属于他和她的小世界。空间的纵深感、景物的层次感，以及色彩的细腻度等微小细节都被OPPO Find X6 Pro的一英寸大底广角镜头收入囊中，这表明在中近距离产品也可以做到超广角成像，同时还不丢失细节，为我们打造出一个真实而又独特的世界。

《林中漫步》

闲逛时光 悸动在眼间流转

爱是每一个忍不住望向你的眼神，灿烂令盛夏的太阳也逊色，炙热令午后的空气也发烫。脉脉含情，浅笑嫣然。炙热的情感在脸上是藏不住的，而这美好的一刻被OPPO Find X6 Pro完美定格，作为拥有极致影像能力的旗舰产品，长焦微距拍摄使得人物拍摄更有表现力和感染力。世界再大，也不如你，你在身边，就是我的全世界，我的眼里从此全都是你。

《闲逛》

等待入水 沉浸在一池的夏天

纹理清晰的卷发里藏着漫不经心的慵懒，光影下的回眸恬静而迷人，每个毛孔都在晒着日光浴，唯美如同午后小憩时的梦。OPPO Find X6 Pro长焦镜头下的细节展露无遗，长焦人像的拍摄手法使得画面表现能力更强，于是玻璃、光影、人物、情绪交织，少年Gus的眼神也在明暗交织中，看着窗外，仿佛在沉思。你在屋外看窗内的风景，窗边看风景的人也在看你。

《等待入水》

客厅光影 对话心灵

家是思索的诞生地，而客厅一角的光影，也让雕塑与镜中的反射，形成了一场跨越空间的心灵对话。这样一个小小的场面，在Alec Soth的镜头语言下，也被OPPO Find X6 Pro呈现出来，给人带来强烈的现场感。正是基于OPPO超光影潜望长焦镜头对玻璃质感的反光捕捉能力极佳，才有了对色彩和光影的极致表现，平行世界的感觉才更加强烈。

《客厅，光影》

思绪花火 梦的印章

花影透过镜子的漫反射，如油画般叠化到少年Gus的身上，他坐在最美好的时光里，时光也因他而隽永如画。透过玻璃，少年Gus的梦犹如映射的花火一般五彩斑斓，这是OPPO Find X6 Pro镜头下的花火少年，这是一个充满想象力的光影世界，亦真亦假、如梦如幻，在光影交织中衬托出男孩思绪的错杂。

《思绪花火》

专属赛道 丰厚奖励 为优质创作加冕

本次征集活动投稿时间为2023年6月21日―2023年7月12日，将单独评选OPPO超影像月度佳作共10名。投稿作品须紧扣只在夏天遇见的故事主题，以3-9张组图形式拍摄讲述夏⽇生活中遇见的故事，场景要⾃然真实，并在上传图⽚时在“作品说明”中讲述这个故事。同时，投稿作品将默认归属于OPPO 2023超影像大赛“人生章节”赛道，参赛者均有机会获得大赛奖项，更可挑战大奖16万元超影像奖励金。请点击链接参与只在夏天遇见的故事月度征集活动：https://imagine-if.oppo.com/cn/activities-summer-story/ 。

月度活动奖品设置如下：

一等奖 1 名：OPPO Find X6 1部 + OPPO Find N2 Flip「一搭⼊夏」手机壳 1个

二等奖 3 名：OPPO Watch 3 1支 + OPPO Find N2 Flip「一搭⼊夏」手机壳 1个

三等奖 6 名：OPPO Enco Free3 1 台

顶尖专业评审阵容 为赛事护航

OPPO超影像大赛特别邀请了多位来自全球不同领域的专业评委，评委阵容包括：当代摄影大师、玛格南图片社成员Alec Soth;中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军;中国时尚界著名摄影师、哈苏中国大使尹超等。世界级纪实摄影大师、普利策现场新闻摄影奖、中华艺术金马奖终身摄影成就奖得主――刘香成也将参与到接下来的赛事作品评选中。他们来自不同领域，并深耕影像行业多年，兼具专业化视角和多元化背景，将共同评判、讨论、并决选出最终的获奖作品。

OPPO超影像大赛评委

算法重塑移动影像，迸发无限可能

在摄影术诞生近两百年的历史中，影像工具完成了从胶片相机、数码相机到手机移动影像技术的升级演进;摄影也从少数人的爱好，逐渐演变成全民性创作。

OPPO 一直专注以技术创新推动社会与人类的发展，积极与全球用户共同碰撞科创灵感，让科技真正的普惠到每一个人。OPPO 影像产品凭借对于用户真实需求的洞察与对未来移动影像的预研，用算法重塑移动影像，赋能用户轻松地在各类场景中，实现跨越明暗远近的构图自由，还原自然光影层次，色彩生动，获得与专业相机相媲美的手机摄影体验，拍出心之所思，呈现惊艳，值得反复回味的佳作。

OPPO 全新发布的影像旗舰OPPO Find X6系列，每一颗摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，引领移动影像进入全主摄时代。OPPO Find X6系列实现了影像的飞跃式进步，使 OPPO的影像能力升至全新高度，让每一拍都有作品感。

OPPO Find X6系列产品图

OPPO 2023超影像大赛只在夏天遇见的故事月度征集活动现已开启投稿通道，将于2023年7月14日24:00 截止投稿。通过OPPO超影像官方网站、OPPO小程序、OPPO社区、一加社区、我的一加、OPPO会员中心(我的OPPO)、OPPO会员小程序、OPPO电商超级买家秀，或OPPO合作分赛区合作渠道等均可投稿。更多参赛说明，请查阅OPPO 超影像官方网站https://imagine-if.oppo.com/cn/ 。