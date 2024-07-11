iQOO Neo9S Pro+正式发布：性能拉满体验高刷稳帧，首销价2899元

【天极网手机频道】7月11日，iQOO如约举行新品发布会正式发布iQOO Neo9S Pro+。作为重新定义的性能旗舰，iQOO Neo9S Pro+以电竞级性能为核心，辅以出色的视觉体验、强大的影像系统、超长续航以及便捷的解锁方式，为玩家打造了一个全方位、多场景的高品质使用体验。

天极网了解到，iQOO Neo9S Pro+此次搭载高通第三代骁龙8处理器，这款7nm工艺的芯片集成高性能CPU、GPU及AI处理单元，通过优化游戏运行速度、提升画质表现及降低能耗，不止带来业内最强游戏视效，满足了玩家对画面和稳帧的双重需求。

同时还拥有iQOO自研电竞芯片Q1，通过独特算法，让不支持高刷的游戏也能轻松体验到144Hz的流畅帧率，同时为SoC分担工作提升整机能效比，减轻了SoC的负担，就算是在高强度游戏同时进行微信语音等操作时，也能保持流畅无阻。

值得一提的是，iQOO Neo9S Pro+联合《王者荣耀》对操作区域进行了深度定制调优，通过优化边缘防误触算法和灵敏度策略，解决了玩家在《王者荣耀》中一边操作英雄一边查看小地图时的断触问题，实现了真正的“零断触”体验。

iQOO Neo9S Pro+搭载了一块1.5K分辨率、144Hz高刷的8T全天候超感屏，不仅色彩饱满、对比度高，还具备行业领先的省电技术和全高频调光功能。在2-600nit屏幕亮度下提供2160Hz高频PWM调光，有效减少视觉疲劳，保护玩家视力。同时，智能动态高刷技术能根据场景自动调整刷新率，既保证了滑动跟手的流畅性，又实现了更加省电的效果。配色上，iQOO Neo9S Pro+提供Buff蓝、星曜白、格斗黑三款配色。

影像方面，iQOO Neo9S Pro+拥有双5000万旗舰级影像系统，索尼IMX921大底传感器和支持3.5cm微距的5000万旗舰级超广角AF镜头，搭配蓝厂影像旗舰同款的NICE算法。

除此之外，iQOO Neo9S Pro+带来了超旗舰级超声波3D指纹技术，与传统的光学指纹相比，超声波3D指纹不仅解锁速度更快、准确率更高，即便是在手指湿润的情况下也可以快速解锁;而且超声波3D指纹更好避免被2D伪造指纹破解，识别更安全。指纹区域位置在屏幕下边框朝上4cm左右的位置，比普通光学指纹高2cm左右，更符合用户手持手机时识别指纹的位置，只要将拇指自然抬起放在指纹区域就能识别指纹。

最后在续航层面，iQOO Neo9S Pro+升级了Neo系列最大电池，内置5500mAh大容量电池+120W超快闪充组合，但机身几乎没加厚加重，为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验。可以说，iQOO Neo9S Pro+做到全面升级，性能拉满。目前，iQOO Neo9S Pro+已经正式发布并开启预售，首销价2899元，暑期有换机计划的朋友不妨多多关注。