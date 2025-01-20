上京东享国补 iPhone 16、华为Mate 60 Pro+立减500元

【天极网手机频道】1月20日，手机等数码产品购新补贴终于来了!目前，北京、江苏，湖北等地国补活动已全面上线京东，其他省市活动也在陆续上线中。消费者在京东APP搜索“3C国补”即可进入活动会场，购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%享受补贴，每位消费者每类产品可享1件补贴，每件补贴不超过500元，3类产品每人至高可省1500元。下面就来看看哪些爆款好物值得入手。

挑选新手机，买iPhone 16正合适，全新A18，第二代3纳米芯片，带来超快超智能的体验，相机控制功能加持，一指就能拍出大片，电池续航也大幅提升，iPhone 16视频播放最长可达22小时。日常价5199元的iPhone 16(128GB白色)，领取国家补贴后立减15%，补贴到手价仅需4699元。除了iPhone系列，华为Mate 60 Pro+和小米 14Ultra也是不错的选择。其中华为Mate 60 Pro+支持双卫星通信，无地面网络仍可通过多种卫星系统与外界通信，全焦段超清影像随手拍出质感人像，超可靠玄武架构打造坚韧机身，抗摔抗压。日常价5999元的宣白色(16GB+256GB)，领取国家补贴直降500元补贴到手价5499元。此外，支持徕卡全明星四摄的小米14 Ultra领取补贴后同样直降500元，补贴到手价5499元。

想入手新平板的消费者不妨考虑iPad(第10代)、华为MatePad Air和小米平板6S Pro。其中iPad(第10代)搭载强大的A14仿生芯片，加上从早用到晚的电池续航，轻松实现多任务处理，10.9英寸Liquid视网膜显示屏采用全面屏设计，视野开阔、操作自如，日常价3049元的产品，享受国家补贴后，到手价仅需2591.65元。华为MatePad Air薄至5.9mm、轻至555g，如同杂志般轻盈易携带;文案帮写、文档 问答、资讯摘要轻松实现AI潮流生产力，让工作学习事半功倍，日常价2999元的华为MatePad Air 12英寸(8+256GB)，补贴到手价只要2549.15元。小米平板6S Pro则搭载骁龙8Gen2，轻松驾驭多任务场景，10000mAh大电量告别续航焦虑，深度休眠待机可达43.6天。原价2999元的小米平板6S Pro，领取国家补贴后立减15%，到手价同样是2549.15元。

除了手机、平板，智能穿戴也带来15%的优惠力度。比如设计更轻薄、舒适感更强的Apple Watch S10，打电话、发信息、收通知，直接从手腕上搞定，时刻记录你的健康状况，跟测全天的活动和锻炼，还能测水深和水温。日常价2649元，享受15%国家补贴后，到手价仅需2251.65元。有棱有角的华为GT4表体纤薄轻盈，佩戴舒服自在，屏占比提升13%，操作起来更得心应手，结合用户的运动步数、卡路里消耗、活动小时数等数据，优雅绽放，迸发无限活力，国补前价格1288元，补贴到手价仅需1094.8元。家里有小朋友的消费者可以考虑选购小天才儿童电话手表Z6Pro叶罗丽，梦幻粉紫配色，用爱与友谊陪伴孩子成长，支持实时视频通话，翻转双摄让前后视频都清晰，孩子不在身边家长也放心。小天才Z6P叶罗丽，日常价1099元，领取国补立减15%，补贴到手价为934.15元。

值得一提的是，为保障国补的真实有效发放，基于京东物流推出的10+2创新和特色快递服务和N种自由组合方式，京东将为购买手机、平板的消费者提供一站式服务，基于京东快递小哥多年来积累的手机号卡等服务经验，帮助消费者实现上门签收、激活、比对等流程，让线下一站式国补服务流畅、丝滑完成，消费者使用更便捷。同时，依托京东物流一体化供应链服务优势，对唯一码/串码进行精细化管理，实现3C数码产品的精准追踪和溯源，确保了设备购买的真实性，为新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新提供可靠支持。

即日起，打开京东APP，搜索“3C国补”进入会场，挑选自己心仪的手机数码好物，足不出户就能享国补、换新机!