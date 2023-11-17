承前启后 第三代骁龙8展开AI时代骁龙生态

【天极网手机频道】三星Galaxy S23系列、OPPO Find X6系列、vivo X90系列、ROG 7 系列、荣耀Magic V2……2023年的智能手机市场百家争鸣、热闹非凡，它们展现了智能机型的不同形态、定位与设计理念，各具特色与优势，并且都拥有自己的忠实用户群体。

但是所有这些在最近一年时间内广受消费者喜爱、赢得市场好评的机型有一个共同点――它们均搭载了第二代骁龙8平台。

2022年11月，第二代骁龙8在骁龙峰会上正式亮相，高通的众多合作伙伴齐聚一堂，共同见证这款新平台面市。而在今年的夏威夷，同样的共襄盛举，第三代骁龙8平台如约而至。前后两代平台一脉相承，有第二代骁龙8珠玉在前，那么第三代骁龙8是如何站在第二代骁龙8的肩膀上，续写“神U”传奇的呢？

为什么第二代骁龙8被称为“旗舰神U”？

首先是架构层面。第二代骁龙8的Kryo CPU不仅对每个核心微架构进行了代际升级，还创新采用了“1+4+3”的八核CPU架构。包括1个Cortex-X3超级内核、2个Cortex-A715+2个Cortex-A710构成的性能内核组以及3个V2版Cortex-510效率内核。而这一改变为第二代骁龙8带来了35%的性能提升和40%的能效提升。

Adreno GPU的提升同样不俗，图形渲染性能提升25%、能效提升高达45%。最关键的一点在于，第二代骁龙8首次将基于硬件加速的光线追踪带到移动端，让用户在智能手机设备上体验光追游戏成为现实。

另外一个重要的点在于AI第二代骁龙8平台相较于前代进行了大幅度的升级。高通很早就在为端侧AI打下基础，而第二代骁龙8上所搭载的高通Hexagon处理器帮助实现了更快速的自然语言处理，由此带来了诸如多语种翻译和先进的AI影像特性。开创性的认知ISP、实时分层像素处理和实时语义分割滤镜的认知ISP我们看到了AI的强大和它所带来的可能性。

上述这些只是第二代骁龙8种种亮点的“冰山一角”，性能提升、能效比出色、创新的硬件光追以及AI表现让第二代骁龙8成为“六边形战士”，在众多OEM厂商、合作伙伴的共同努力下，搭载第二代骁龙8的旗舰霸榜各类榜单，赢得了大多数用户的青睐，一代神U名符其实。

一代更比一代强 旗舰平台再进化

站在前代的肩膀上，第三代骁龙8没有选择“挤牙膏”，而是进行了更加深度的升级与变革。

第三代骁龙8集成采用4nm制程工艺的Kryo CPU，核心数量与第二代骁龙8保持一致，但是架构又进行了调整――“1+4+3”改为“1+5+2”，在将五枚性能核全部换用Cortex-A720之外，砍掉一个A510小核心，相比上代性能提升30%，能效还能提升20%。

同时，高通引以为傲的Adreno GPU也迎来升级，性能提升25%，能效提升25%。值得一提的是，Adreno GPU显示处理单元支持1Hz到240Hz的可变刷新率，这让用户可以体验到更低功耗的全天候显示功能。

前文提到的了第二代骁龙8将硬件光追引入移动平台，在这一基础上，第三代骁龙8支持了硬件级的全局光照，Adreno GPU也成为业界首款支持虚幻5引擎Lumen实时全局光照反射效果的智能手机GPU。此外，支持8K级游戏超分技术、图像运动引擎2.0等技术的加入不仅利好玩家，同时也为游戏开发商提供了技术支持，画面更细腻真实、帧数更高的移动端游戏正在向我们招手。

目前已经发布的第三代骁龙8机型中，iQOO 12 Pro《王者荣耀》开启120fps极高帧率模式、超高画质、极致画面质量，开启效果优先和水面反射效果，能够稳定120fps、平均功耗1.8W;而小米14 Pro已经能够实现原生2K分辨率流畅运行《原神》，而大多数处理器的实际运行分辨率都是在540P-700P左右。

显而易见，在Snapdragon Elite Gaming众多特性优化的加持下，选择第三代骁龙8平台机型的用户将获得更加出色的游戏体验，手机游戏领域或许也将在骁龙的支持下实现跨越。

终端侧AI应用开枝散叶

正如高通技术公司高级副总裁兼手机、计算和XR业务总经理阿力克斯・卡图赞所言，“第三代骁龙8是高通推出的拥有最强终端侧AI的移动平台”。目前，第三代骁龙8支持在终端侧运行100亿参数的模型，面向70亿参数大预言模型每秒生成高达20个token;在终端侧通过Stable Diffusion生成图片只需要不到一秒。

在AI等新特性加持下，第三代骁龙8集成了三个18-bit的感知ISP，最高可支持单个1.08亿像素或两个6400万像素+3600万像素的摄像头，亦或是三个3600万像素摄像头;视频方面可拍摄8K 30fps HDR同时捕捉6400万像素照片，也支持4K 120fps的慢动作视频。厂商基于此实现更高规格的图片、视频拍摄，手机拍摄的影像素质将进一步向专业设备靠拢。

全新的ISP的语义分割从8层增加到12层，可以记录更多信息并精准分割，因此AI后期处理中可以进行更多操作，带来出色的观感。升级的AI性能还带来了Vlogger View模式，能够同时记录两个摄像头拍摄内容。实时“抠像”减少了繁复的后期工作，给观众带来更有代入感的“主播视角”，很符合当前人人直播的时代需求。

第二代骁龙8已经让我们窥见了AI的可能性，而在第三代骁龙8上，我感叹AI落地实际应用的便利和强大。除了视频、照片方面的AI应用，生成式AI落地端侧已经可用。就目前已经发布的第三代骁龙8机型来说，在第三代骁龙8高性能AI能力的支持下，小米自研的60亿参数大模型已经能够在小米14上流畅运行，配合小爱同学使用体验更佳。什么知识问答、文字扩写、图片扩展等等。搭载了第三代骁龙8的iQOO 12 Pro同样可以对照片进行AI处理，例如优化图片，改变图片背景或者是选择不同风格等等，端侧AI的生成速度十分迅速，减少了用户等待的时间。

搭载第三代骁龙8的机型内置的AI语音助手无需联网也可使用，这意味着用户的问题不再需要通过云端获取答案，AI可以在本地进行解答。对于用户来说，除了本地运算时延更低、成本更少，没有网络传输加入，用户的个人隐私安全能够得到很好的保护，避免了个人信息的泄露。AI结合各家自己的语音助手一定是趋势，这也是让用语音助手更加理解用户、贴近用户的关键一步，在未来，AI语音助手将成为用户使用手机不可或缺的智慧搭档。

骁龙生态进一步扩展 打造全方位体验

2023年骁龙峰会并非只有第三代骁龙8一个热点，在峰会的日程中，首个亮相的并非第三代骁龙8，而是全新移动计算平台――骁龙X Elite。它采用全新的设计，集成Oryon CPU、Adreno GPU、Hexagon NPU，不仅性能与能效升级，还带来了更出色的AI特性，其高通AI引擎的异构算力达到75TOPS，AI处理速度是竞品的4.5倍。骁龙X Elite可在终端侧运行130亿参数模型，运行70亿参数大预言模型每秒能够生成30个token。用户将在PC端获得更高能效、更智能的使用体验。

Snapdragon Seamless则是在骁龙峰会上全新展示的跨平台技术，它的初衷是打破终端和操作系统之间的壁垒，能够让使用Android、Windows和其他操作系统的骁龙终端发现彼此，并能像使用统一的整合系统般工作和共享信息。

移动平台第三代骁龙8、PC平台骁龙X Elite和高通可穿戴平台与音频平台均已支持Snapdragon Seamless。高通表示，未来Snapdragon Seamless将扩展至XR、汽车和物联网平台;而微软、Android、华硕、荣耀、联想和OPPO等公司正与高通合作，利用Snapdragon Seamless落地多终端体验。

这将是一个崭新的时代。对于消费者来说，骁龙8系列已经不是一个独立个体。在手机端，第三代骁龙8傲视群雄，进一步巩固行业领军地位;PC端，骁龙X Elite带来了Windows On ARM的另一个选择，在性能和功耗上都取得了跨越式革新;第一代高通S7和S7 Pro平台带来无线音频新突破，用户将获得更加出色的无线音频体验。而作为全新的跨终端互联方案，Snapdragon Seamless为数以亿计的骁龙设备提供了多设备跨终端无缝协同的可能;从手机、PC到，再到智能穿戴、XR产品，互联互通、协同应用将不是难题，骁龙生态圈进一步完善扩充，纽带更加牢固且紧密。以第三代骁龙8为核心的骁龙旗舰生态正在成型，而骁龙也将站在继承并发扬骁龙8系列固有优势，为用户带来更加便捷和高效的体验，引领行业发展的新方向。