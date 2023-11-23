全新内存无损压缩技术，让OPPO Reno11全系更有“大肚量”

【天极网手机频道】OPPO Reno11系列在备受期待下如期而至，除了单反级人像之外，首发搭载的ColorOS 14新升级的「超算平台」再次带来多项流畅黑科技，不仅重构安卓系统底层内存机制、打造闪电般启动速度，更搭载全新的「内存无损压缩」技术大幅减少应用对存储空间的占用，即使历经长久使用也无需担心存储空间告急。

基于ColorOS 14超算平台的全新「内存无损压缩」技术使用高效的压缩算法与存储加速技术，可实现重复文件自动去重、闲置文件自动压缩，在长期使用后保留更多可用存储空间。在 512GB 版本的 Reno11 系列中，这一创新技术可为用户节省最高 45GB 存储空间，这也让OPPO Reno11系列敢于做出48个月久用流畅的承诺。

「内存无损压缩」技术，该系统通过高效存储压缩算法和存储加速技术，能够有效减少存储空间用量，确保手机在持久使用后依然保持流畅运行，让用户在四年内不受到卡顿问题的困扰。在「内存无损压缩」技术的支持下，OPPO Reno11系列可以节省最高45GB存储空间。

另外，ColorOS 14在满足用户的基础流程需求的同时，还在交互方面进行了很大的创新，因此OPPO Reno11系列也将支持流体云、文件中转站、闪速抠图等使用功能，大幅提升了创作分享的效率。同时，ColorOS 14还全面接入AI大模型AndesGPT，安全防护能力也有所升级，为用户提供了全面流畅的体验。

OPPO Reno11系列搭载的长寿版80W超级闪充技术，10分钟即可充至36%，33分钟之内可完成充电。同时支持OPPO自研的电池健康引擎，根据OPPO实验室数据显示可在零下20℃环境下充电，能保证用户在正常使用48个月后，电池容量不低于80%。

总的来说，作为OPPO Reno11系列在各方面都有很大的惊喜，全新ColorOS 14带来了行业首个「双48」安心双保障服务，在性能、影像、外观和交互等表现也是可圈可点，有望成为智能手机稳定、流畅与耐用的新标杆。目前Reno11系列已开启预售通道，感兴趣的用户不妨前来官网了解一下。