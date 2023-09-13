OPPO A2 Pro官宣：经典旗舰影像设计语言，耐用电池四年包换

【天极网手机频道】9月13日，@OPPO官方微博宣布，新机OPPO A2 Pro将于9月15日14：30发布，并首发推出手机电池四年包换活动。OPPO A2 Pro预售及首销期间，购机用户享受电池保四年的权益：即四年内经 OPPO 官方授权服务体验中心检测最大电池容量低于80%，用户可免费更换一次电池。

与此同时，OPPO官方海报也大方放出OPPO A2 Pro的外观设计。新机采用流行的圆形镜头模组，经典的OPPO影像设计语言，后置高素质双摄，根据外围爆料显示，其或将采用 6400万像素镜头。核心处理器采用的是天玑7050旗舰芯，辅以12GB+12GB超大内存。续航方面，OPPO A2 Pro提供67W超级闪充以及四年耐用电池。

说到耐用电池，就不得提及OPPO电池健康引擎技术。我们都知道OPPO的这项技术，是基于定制电池管理芯片，以及新增的智能电池健康算法和仿生修复电解液技术两大核心技术，从底层算法和电池化学体系入手保护电池健康和充放电安全，智能提升电池寿命。

得益于电池健康引擎的作用，目前OPPO旗下的很多机型都能够保证电池在循环充放电1600次后仍然保有80%容量的能力。换句话说，正常使用每天一充，使用4年之后电池仍然能拥有80%以上的容量。而如今OPPO在此电池健康技术的基础上，进一步加码权益，足以确保四年使用无忧。

值得一提的是，ColorOS的超算平台也能在系统层面，也能保证手机48个月久用不卡。超算平台能让内存超级加速，提升了降低重载情况下的卡顿，还有着行业领先的预加载技术，支持全场景闪电启动，大幅度提升开启应用速度和后台驻留应用的能力。同时，超算平台通过算力对硬件计算资源进行了精准调度，让OPPO手机实现更流畅稳定且长续航的使用体验。

不难看出，OPPO旨在为消费者带来一款“好用、久用”的高品质产品，力求在外观、品质、流畅、电池等方面都做到四年耐用。OPPO A2 Pro首次开启电池四年包换活动，既是对消费者的保障，也代表了 OPPO对这款产品的信心。正如OPPO中国区总裁刘波所言，OPPO A2 Pro是一款「冠军品质，四年耐用」的诚意之作。目前，OPPO A2 Pro已官宣将于9月15日正式发布，天极网将实时跟进并即将报道，敬请关注。