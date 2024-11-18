里外皆有料价格还很香，华为nova 13系列凭借出色表现，获得98%好评率

【天极网手机频道】不久前开售的华为nova 13系列，凭借前后多焦段人像、华为达芬奇人像引擎、三种人像美颜主题、多项AI修图功能、北斗卫星图片消息，以及2699元的亲民售价，成为年轻人心中极具性价比的手机，并在华为商城获得了高达98%的好评率。如果你最近有购机需求的话，这款被大家称为“nova13香”的手机，可以重点关注一下。

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首先是镜头香。华为nova 13系列的前后焦段覆盖非常全面，后置包括5000万超光变防抖镜头、1200万3倍长焦人像防抖镜头、800万超广角微距镜头，支持0.6X~5X全焦段变焦;前置包括6000万超广角人像追焦镜头、800万5倍变焦人像特写镜头，支持0.7X~5X全焦段自拍。基于此，华为nova 13系列可以轻松应对多人合影、特写人像、景点打卡等各种拍照打卡的场景。

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其次是算法香。华为nova 13系列支持华为达芬奇人像引擎，能通过“形、质、光、色、画”五大人像关键特征优化，带来脸型立体、肤质细腻、肤色清透、明暗有致的成像效果。与此同时，华为nova 13系列还支持三大人像美颜主题。其中原生主题清爽自然，最适合记录日常生活及运动;质感主题效果温柔淡雅，最适合记录约会及聚餐;妆感主题效果明艳动人，是精致派对、正式场合的不二之选。

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再者是AI香。华为nova 13系列支持多项AI修图功能，其中AI最佳表情，能从连拍照片中智能抓取每个人的最佳表情，自动生成一张所有人表情都到位的合影照片，显著提升年轻人外出打卡、聚会排队时的合影体验。AI消除，能轻松去除照片中的路人、电线杆、垃圾桶等影响画面观感的元素，确保年轻人在人山人海的热门景点，也能拍出背景干净的打卡照片。

除了镜头香、算法香、AI香，华为nova 13系列还在年轻人特别关注的通信、续航方面，也有“香当出色”的表现。华为nova 13系列同时支持鸿蒙智慧通信、北斗卫星图片消息，在弱网、拥塞网络甚至是无网络场景下，均能让年轻人与外界保持正常联络。电池快充方面，华为nova 13系列内置5000mAh大电池，支持100W智能快充Turbo，不仅续航时间足够长而且还能在极短的时间内快速回血，彻底打消了年轻人的电量焦虑。

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华为nova 13系列不仅“香”当有料，更“香”当有颜。它采用等深四微曲屏幕设计，屏幕犹如水杯满而不溢，搭配同样具备微曲弧度的背板，视觉效果高级精致，握持手感圆润舒适。它主打的低饱和度洛登绿配色，搭配格纹变奏设计，不仅能帮助年轻人表达松弛自在、不拘一格的生活态度，更能轻松匹配秋冬穿搭，称得上是一款时尚百搭的潮流单品。

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总而言之，对于在意颜值外观、拍照效果的年轻人来说，里外皆有料且极具性价比的华为nova 13系列，无疑是当下最值得入手的存在。目前这款手机正在持续热销中，并可享受6期分期免息，感兴趣的小伙伴，可登陆华为商城、各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。