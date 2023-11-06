A系列再添新机！OPPO A2将于11月11日开售：质感机身+512GB大内存

【天极网手机频道】11月6日，OPPO正式官宣旗下A系列新机――OPPO A2，将于11月11日开售。一直以来，OPPO A系列产品凭借着时尚的外观设计、持久续航、超大内存等配置备受全球消费者青睐。作为A系列的最新产品，OPPO A2会带来哪些亮点？下面一起来看看。

根据OPPO官方微博曝光的信息来看，OPPO A2将带来三款全新配色，包括冰晶紫、清波翠、静海黑，干净利落的直角边框搭配轻薄机身，看起来极具时尚感。影像模组方面，设计跟以往的产品也有所区别，机身后盖采用全新工艺，OPPO A2的整体辨识度更高。

配置方面，OPPO A2将配备512GB超大内存，可以存储超11万张照片，即使每日拍75张照片，也可以轻松拍四年。结合OPPO提到的“可能是目前最划算的512GB手机”，按照以往的产品配置来看，相信OPPO A2在性能、续航、系统流畅度等方面不会让人失望。毕竟，此前OPPO A系列的全球销量已经超过5.5亿台，是行业内最畅销的产品系列之一。

根据潮电智库统计2023年Q2中国手机200美元以下畅销机型TOP20排行榜中，OPPO A56s以174万部的销量稳居第一，领跑该价位段。加上OPPO A58x、OPPO A1x等机型，合计上榜3款机型，足以见其受欢迎程度。

实际上，OPPO在今年上半年推出的OPPO A1就相当受欢迎，高端素皮机身、67W超级闪充+5000mAh大电池组合以及12GB+256GB大存储等配置，OPPO A1为用户带来全新用机体验，在同价位产品中极具竞争力。而在9月推出的OPPO A2 Pro不仅兼具旗舰质感和四年耐用电池，还带来120Hz旗舰级护眼双曲屏和67W超级闪充，综合实力强劲，在首销当天喜迎开门红，销量同比上代提升306%。

总的来看，OPPO A系列已经成为业内的一大爆款系列，深受消费者喜爱。作为OPPO A系列的最新产品，OPPO A2能否延续爆款势头，不妨期待一下接下来的市场表现，该机将于11月11日正式开售。