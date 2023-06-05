赵丽娜同款，OPPO Reno10 系列「暮光紫」京东 618 开启“宠粉”通道

【天极网手机频道】在本次 618 大促中，OPPO Reno10 系列可谓是明星产品，该系列凭借在影像上全面升级，还在轻薄美学上打破潜望和轻薄不可兼得的行业难题，一经发售便引发新机抢购潮。在开售当日，OPPO Reno10 系列就刷新了Reno系列Pro+版本的销量成绩，在618开门红活动中还获得了抖音3000+元价位段安卓手机销量和销售额双冠军。6月5日，女足队员赵丽娜同款 OPPO Reno10 系列全新配色「暮光紫」也京东 618 开启“宠粉”时间，限时购买享 1年延保，加1元还可换购 200元复购补贴。

据了解，全新「暮光紫」配色与其他配色有所不同，它是在粉色中融入低调的褐色，色彩朦胧又深邃立体，光泽神秘而克制，拥有与众不同的吸引力的同时耐人寻味。实际融贯后，「暮光紫」整体呈现出了朦胧而深邃的立体笼罩感，虽然看起来饱和度不高，但依旧会特别吸睛，充满高级感。

同时作为人像轻旗舰，Reno10系列不仅外观设计初衷，还兼具轻薄手感与旗舰影像实力。Reno10 系列完整继承了在 Find X6 系列上首发的超光影图像引擎，Reno10 系列完整继承了在 Find X6 系列上首发的超光影图像引擎，全系标配超光影长焦镜头，继承 OPPO 独家超光影算法。全系产品都能拍出真实、自然、有质感的超光影人像，为人像照片带来空间的深度感，进而赋予照片的立体感以及光线带来的自然美感。同时，OPPO Reno10系列也将配备旗舰同款动态光影屏，支持旗舰级 ProXDR 显示，带来8倍亮度提升。

整体上，OPPO Reno10系列的「暮光紫」配色符合年轻用户对色彩审美的新追求，全面均衡的软硬件组合让它具备旗舰级的人像实力，而内敛克制的属性也彰显出它独有的个性。如果你想要入手一款拍照不错、颜值在线的手机，那么OPPO Reno10 系列是非常值得考虑的选择。目前，女足队员赵丽娜同款 OPPO Reno10 系列全新配色「暮光紫」已经全面开售，京东 618 火热销售中，限时享 1年延保，加1元可换购 200元复购补贴，喜欢「暮光紫」配色的用户不要错过。