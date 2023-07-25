OPPO K11系列：为5亿中端手机用户普及旗舰级影像体验

【天极网手机频道】7 月 25 日，OPPO于今日 14:30 召开发布会，正式发布K系列新品―― OPPO K11 。此次 K11 在中端手机市场长期被忽视的影像板块发力，突破性地搭载索尼 IMX890 旗舰大底主摄，支持 OIS 光学防抖，同时集齐三大旗舰级影像引擎，对齐旗舰水准，实现了影像体验的全面升级。为了打造了一款「旗舰影像、四年流畅」的好手机，OPPO K11在设计、工艺、用机体验等多方面向旗舰看齐，成为了 OPPO K 系列的又一里程碑之作。

配备同档位碾压级硬件和算法，为5亿用户普及旗舰级影像体验

在中国超10亿的手机用户中，有逾5亿大众用户正在使用中端价位手机，而这些占据了中国手机用户半壁江山的中端手机用户的影像需求却总被漠视，成为中端价位手机的一个长期短板。于是，以“为 5 亿大众用户普及旗舰影像”为愿景，为了让中端价位产品也能够拥有旗舰级影像体验，OPPO K11 采用高端影像旗舰OPPO FindX6同款 5000 万像素大底传感器――索尼IMX890。1/1.56 英寸超大感光面积，支持 OIS 光学防抖，在抓拍、暗光环境下都具有更稳定的成片能力，让拍摄画面更清晰。

在影像硬件配置上，OPPO K11 已达到旗舰水准，但优秀的影像能力同样离不开软件算法的打磨和优化。OPPO K11 继承自然人像虚化引擎、动态抓拍引擎、超清画质引擎等三大旗舰影像算法引擎，在人像、抓拍、夜景三大影像体验上全面升级。

其中，自然人像虚化引擎能大幅提升前后置人像的抠图准确性、虚化效果自然度，使得景深、光斑效果更自然、有层次感，帮助用户轻松拍出单反级的人像大片;动态抓拍引擎，可大幅提高复杂动态环境下的抓拍成功率，不拖影、更清晰;超清画质引擎，则可通过多帧融合、AI 降噪、HDR 融合等多维度处理，有效降低夜景拍摄时的画面噪点，还原纯净清晰的动人夜色，拍出更具氛围感的夜景照片。

此外，OPPO K11 还具备全景、慢动作、延时摄影、多景录像、萌拍、AI 证件照等多项拍摄功能，覆盖全场景需求，智能、全能且强大。作为 2000 元档最强的全能影像手机标杆，引领中端市场实现了一次跨越式进化。

闪充长续航搭配旗舰同款技术，四年流畅常用常新

除了影像之外，在产品的流畅和可靠体验上，OPPO K11从续航、性能及存储技术方面发力，做到“四年流畅”，常用常新。

续航方面， OPPO K11 配备SUPERVOOC 长寿版 100W 超级闪充，最快 26 分钟可将电池从 1% 充到 100%。搭配 5000mAh 超大电池，仅充电 5 分钟可以支持刷短视频 3.14小时。

同时，OPPO K11 还具备电池健康引擎和智慧充电引擎。一方面，在 OPPO 「定制电池管理芯片」的基础上，新增智能电池健康算法和仿生修复电解液技术两大核心技术，可以有效保护电池健康，延长电池使用时间;另一方面，支持智能充电 3.0 ，久充保护、老化电池保护、极寒模式、智能极速模式以及电池健康度显示共五大功能，可大幅降低电池老化衰减率。通过两大引擎双效保护，有效延长电池寿命，使用四年依旧耐用。

性能及存储方面，OPPO K11 配备高通骁龙 782G，采用台积电 6nm 旗舰制程工艺，大核主频高达 2.7Ghz。最高支持12+512GB 大容量内存，且支持外置内存卡，最大可以拓展1TB。在旗舰同款的内存基因重组技术和焕新存储技术加持下，OPPO K11 已获得TÜV 南德 48 个月 A 级流畅性认证。手机在长达 4 年使用下，不会出现明显卡顿，真正做到久用不卡、常用常新。

引用行业首发工艺，细节之处彰显品质

在手机的外观设计上，OPPO K11采用了远超行业标准的做工与细节。其中包括行业首发的光哑叠加工艺，将闪光砂、珠光纱材质设计在透明后盖内侧，形成磨砂纹理与透明光面叠加的效果，视觉上尽显优雅，使用起来也不沾指纹;影像模组则是采用旗舰级不锈钢「灵眸双环」设计，彰显质感的同时，可有效保护镜片。

在配色方面，此次共推出冰川蓝、月影灰共 2 款配色，前者选用同档位罕见的织羽流沙工艺，转动机身时会呈现霞光般的渐变;后者采用双倍立体镀膜的闪光砂工艺，犹如零星散落在深沉夜空。整机轻薄时尚，彰显出远超行业标准的质感。

除了旗舰级的影像、持久流畅的用机体验以及高质感设计，OPPO K11 还立足用户所需，在其它配置上做到了全面均衡无短板。如采用 6.7 英寸 120Hz OLED 超清护眼屏幕，画面更还原;搭载2160Hz高频PWM调光技术，久用不伤眼;搭载封闭式立体声双扬声器和X 轴线性马达，带来了更为沉浸震撼的影音体验和游戏体验;搭载 OPPO 独有的 AI 自流畅系统 ColorOS 13.1，支持红外遥控、多功能NFC 和一系列泛在服务，给用户带来更细致入微的用机体验。可以说，秉持着“用 OPPO 做旗舰机的能力为更多人做一款好手机”的初衷，OPPO K11 为这个档位的产品带来了一场史无前例的体验革新。

售价与开售时间

全新发布的OPPO K11 拥有冰川蓝、月影灰 2 种配色方案，8+256GB 版本售价 1899元，12+256GB 版本售价 2099元，16+512GB 版本售价 2499 元。

首销 256G 版本可享受 100 元限时优惠，8+256 GB 限时 1799 元，12+256 GB 限时 1999 元。

7月25日16:00开启预售，并将于 8 月 1 日上午 10:00 在 OPPO 商城，以及京东、天猫，授权门店等线上线下渠道全面开售。