OPPO宣布亚马尔成为全球品牌大使，共同诠释年轻力量

【天极网手机频道】1月16日，OPPO正式宣布17岁的西班牙天才球员拉明・亚马尔(Lamine Yamal)成为其全球品牌大使。作为品牌焕新行动“趁现在”的重要举措之一，OPPO希望通过与这位足坛新星的合作，拥抱更多年轻人，激励他们为明天把握今天，用热爱和行动为世界创造属于自己的精彩篇章。

拉明・亚马尔(Lamine Yamal)

OPPO 海外营销与服务总裁张洲川表示：“亚马尔是一位对足球充满热爱的年轻人，更是一位天赋异禀的球员。他和全球无数年轻人一样，拒绝被对未来的焦虑与迷茫束缚，而是选择专注于当下的热爱与努力，从中获得内心的充实与满足。”

作为本次合作的重要篇章，OPPO还将与亚马尔开展一系列足球公益活动，将“趁现在”的精神传递给更多人，包括

• 本地社区足校改善计划：为基层足球学校提供支持，改善训练条件，助力未来之星成长。

• 公益创意征集活动：鼓励年轻人参与公益项目，用创意为足球公益赋能。

• 复刻赛场高光瞬间：通过影像记录和分享，传播足球的热情与力量。

在足球领域，OPPO 还携手中国友好和平发展基金会共同发起“逐梦女足”公益项目，2024年5月27日，由榕江和吉林两支“逐梦女足”小球员参加的逐梦青少年女足公益赛，在贵州榕江村超赛场圆满落幕。

在“趁现在”品牌焕新背后，是OPPO在全球市场的不断突破。目前，OPPO的业务已覆盖70多个国家和地区，全球零售网点超过30万个，海外市场的智能手机出货量已占总量的60%。OPPO 最新旗舰 Find X8系列，凭借无影抓拍等影像创新、天玑9400 x 潮汐引擎的最强能效组合、超长续航的OPPO 冰川电池等卓越的技术体验，在全球市场上赢得了广泛好评。

在欧洲、拉美等关键足球市场，OPPO同样取得了令人瞩目的市场成就，而这与其在体育领域，尤其是与欧冠的深度合作密不可分。通过与欧冠这一全球顶级足球赛事的合作，OPPO将其尖端科技与足球热情相结合，为用户打造了兼具情感连接与科技体验的品牌形象。这不仅增强了品牌在足球文化浓厚地区的认同感，更进一步推动了其市场拓展的步伐。