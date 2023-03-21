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OPPO Find X6 系列哈苏人像模式，呈现更真实的人像虚化效果

2023-03-21 15:32:33 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】作为影像旗舰，OPPO Find X6 系列永远会给我们惊喜。除了暗光长焦的加持使得夜拍效果更完整，OPPO Find X6 Pro人像模式还升级为哈苏人像模式，支持1倍和3倍两个焦段的人像模式拍摄，分别模拟了哈苏经典的中画幅镜头XCD30与XCD80。

OPPO Find X6 系列哈苏人像模式，呈现更真实的人像虚化效果

OPPO Find X6 系列哈苏人像模式，呈现更真实的人像虚化效果

  为了呈现更真实的人像虚化效果，OPPO Find X6系列模拟了专业相机焦平面虚化的物理特性， 让逐步远离焦点的一系列物体呈现真实的渐进式虚化，而不是传统地把主体人物之外的背景一股脑地虚化。在人像虚化老大难的手持物、手势和发丝等问题，Find X6 系列也都做了专门的算法训练，虚化的自然度上了一个台阶，在很多场景实拍的表现甚至可以贴近相机的效果。

OPPO Find X6 系列哈苏人像模式，呈现更真实的人像虚化效果

  哈苏人像模式还拥有全新的光斑效果。但光斑不只是形状改变那么简单，哈苏人像模式还 通过算法准确地计算出渐进式的光斑亮度分布、让散落在各处的光斑都有正确的空间关系 和自然的强弱关系，通过F1.4-F16的光圈调整自定义光斑的效果和虚化程度。

  OPPO Find X6 系列的人像模式不仅可以用于拍摄人像，也为静物等题材做了优化，在拍摄宠物、美食时选择人像模式，可以获得十分自然的景深效果。

OPPO Find X6 系列哈苏人像模式，呈现更真实的人像虚化效果OPPO Find X6 系列哈苏人像模式，呈现更真实的人像虚化效果

OPPO Find X6 系列哈苏人像模式，呈现更真实的人像虚化效果

  全新设计的哈苏水印，橙色的哈苏符号为Find X6 系列拍摄的每张照片都带来专属的哈苏特质，全新升级的专业模式通过了哈苏自然色彩认证， 无论技术和功能都以相机的方式打造，让经典摄影的爱好者立刻找回那些最熟悉的相机体验。

  售价方面，Find X6标准版12+256G售价4499元；16+512G售价4999元；Find X6 Pro的12+256G版本售价5999元；16+256G售价6499元；16+512G售价6999元。Find X6系列将在3月21日下午16点开启全平台预订，包括OPPO商城、京东、天猫、抖音以及各大授权电商OPPO体验店、授权零售商，3月24日上午10点正式开售。

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OPPO Find X6 Pro(12GB/256GB/5G版)

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  • 屏幕尺寸：6.7英寸
  • 分辨率：3216×1440
  • CPU型号：高通 骁龙8 Gen1
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 12
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：5000mAh
  • 后置摄像头：5000万像素主镜头+5000万像素超广角主镜头+1300万像素长焦镜头
  • 前置摄像头：3200万
  • 识别方式：屏幕指纹+人脸识别
  • NFC：支持
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