可叠加国补！OPPO新春换新补贴放量，至高优惠800元

【天极网手机频道】随着蛇年新春临近，新年国补与商家企业各种补贴活动纷至沓来，小伙伴们也趁着机会陆续开启了自己的新年换新计划。为让广大消费者能够买到心仪的产品，OPPO最近在国补基础上，还带来了其令人心动的国补叠加福利，助力大家蛇年换新升级全新的智能设备。

天极网了解到，此次国补活动覆盖范围广泛，6000 元以下的 OPPO 与一加手机、平板、手表产品均参与其中，可享受 15% 的国补以及OPPO新春补贴，单件最高优惠可达 800 元。譬如Find X8 Pro补贴到手价4599元起，Find X8补贴到手价3499元起，一加13补贴到手价3799元起，这意味着消费者能够以更实惠的价格，将心仪的 OPPO 及一加产品带回家。

在众多参与活动的产品中，Find X8 系列尤为引人注目。该系列在国补政策下全系优惠 500 元，再叠加新春补贴，至高优惠可达 800 元。Find X8 系列凭借其顶级的旗舰性能、出色的双潜望影像系统以及时尚的外观设计，一直备受用户喜爱。如此大幅度的优惠，无疑让其性价比飙升，成为追求高端体验用户的不二之选。

除了影像旗舰Find X8 系列之外，Reno13 系列和一加 Ace5 系列同样也是不错的选择，其中超美小直屏Reno13 系列搭载天玑 8350 处理器、配备 1.5K 高亮护眼屏、5600mAh 大容量电池，出色影像系统、80W 有线快充，还有水下相机、一键问屏等AI功能，无论是日常使用还是游戏娱乐，都能轻松应对，满足不同用户的多样化需求。

而一加 Ace5 系列搭载骁龙 8 Gen3 / 骁龙 8 至尊版处理器，配备 6.78 英寸 1.5K 东方屏、冰川大电池，拥有出色游戏性能、优质屏幕显示、强大影像系统及长续航快充能力。值得注意的是，Reno13 系列和一加 Ace5 系列能够完美吃满补贴，在性能与价格之间找到了绝佳的平衡点。

OPPO 此次国补活动力度空前，无论是想要更换手机、入手平板，还是增添智能手表，这都是一个不可多得的好时机。如果你想了解更多具体信息，可赶紧前往 OPPO 官方授权体验店，或各大电商平台官方旗舰店进行咨询。需要注意的是，具体信息以当地政策为准。这一波，真的可以冲。大家千万不要错过这波福利，抓住机会，挑选适合自己的智能设备，开启全新的智能生活体验。