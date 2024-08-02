荣耀Magic Vs3与MagicOS 8体验心得

【天极网手机频道】“折叠屏”这一概念，从刚被提及，到第一部量产的折叠屏发展至今，其概念一直与高昂的售价、厚重的机身、孱弱的续航、不完善的软件适配等名词“如影随形”。

随着各大手机厂商在系统层面的发力和供应链在硬件技术上的不断进步二者相辅相成，推动“折叠屏”进步至今，使得折叠屏手机在身边愈发随处可见，折叠屏的增长率也是一路“高歌猛进”，在IDC最新的折叠屏手机的出货量增长率数据中，折叠屏手机多次以三位数的百分比同比增长率迅速在市场中扩张，蚕食着直板机的市场，似乎折叠屏被普及这是大势所趋？

荣耀Magic Vs3作为荣耀Magic V3系列中的重要一员，凭借亲民的售价，是荣耀布局折叠屏市场不可或缺的走量机型，有购机打算的用户，可以翻开一起来看看关于荣耀MagicVs3与Magic OS 8的实际体上手体验如何。

手感与颜值

首先，在手中的是“苔原绿”配色，凑近看，这是一种典雅深邃的绿色，与折叠屏市场中主流的摄像头模组设计不一样，采用的是矩形的摄像模组，将手机横置，与这两个摄像头四目相对，这个摄像头模组倒是很像一个“张嘴说话”的机器人脸的形状，令人啼笑皆非。但最令人难忘的是它滑嫩的后盖的手感，低摩擦力系数的表面加上极度类肤的触感，令人爱不释手，据官方介绍这是一种羽纤材质，这是一种新型纤维复合材料，兼顾轻盈和极强的可靠性，呈现灵动的光影流动效果。

正面，荣耀 Magic Vs3 采用一块 6.43 英寸外屏，较窄的机身带来更舒适的握持手感，参数如下：

屏幕比例 20:9，分辨率为 2376×1060。

展开屏幕，内屏是一块7.92 英寸，参数如下：

屏幕比例 10:9，分辨率 2344×2156的屏幕。

均支持 1-120Hz LTPO 智能刷新率，支持 3840Hz PWM 调光，支持 1-120Hz LTPO 智能刷新率。

合上屏幕，侧面，荣耀MagicVs3的“脊梁”，折叠屏的结构核心向我们展露出来，鲁班钛金铰链。据官方数据，鲁班钛金铰链支持50万次折叠无忧，仅为2.84mm厚度 ，且提升100%抗冲击能力，并且支持60-110度的悬停角度。

青海湖电池 兼顾续航与快充

荣耀Magic Vs3电池为5000毫安时，搭载的青海湖电池，全面提升电池能量密度，能量密度实测值高达773Wh/L，处于行业领先水平。在听音乐、B站视频、原神、微信社交各一小时再待机八小时的续航测试中，电量变化数据如下：

荣耀 Magic Vs3 除了支持66W有线快充和荣耀Magic V3一样也兼顾了50W无线充电，摆脱有线束缚实现快速电量恢复。在实际的有线充电测试中，从1%充到100%共计耗时48分钟。

MagicOS 8系统体验

AI层面 主动护眼

刚刚谈到屏幕，这不得不提一下荣耀在OLED屏幕在护眼技术上的进步了。在中国社会科学院发布的数据中，我国拥有着较高比例的近视人群，我国中小学生的近视比例约为 28%，初中生为 60%，高中生为 85%，而大学生的近视比例已经高达 90%，居世界第一。

如何防止近视是亟待解决的重要问题。荣耀Magic Vs3这块屏幕除去在硬件层面的3840hz PWM调光，在屏幕本身具备高规格和高素质的同时，还不得提及软件层面荣耀绿洲护眼功能，开创性的引入 AI 主动式护眼技术，通过高敏 AO 捕捉和智慧环境识别，通过“离焦视力舒缓”等功能，从被动到主动、从通用到精准，实现对用户用眼的呵护，并持续引领手机行业护眼技术的领先地位。可以说，目前为止，在OLED屏幕护眼层面，荣耀就是行业的标杆一般的存在。

高效操作逻辑 任意门

任意“门”？真得随心所欲吗？在正常的直板机和折叠屏两种形态的手机的系统层面都叫“任意门”，在具体功能之间的有区别吗？答案为你揭晓。

任意门功能基于荣耀 AI 端侧大模型的数据化学习和个性化习惯，通过感知中台，基于多模决策引擎，可以实现社交、搜索、出行、办公、娱乐、美食、购物等七大核心场景。

文字内容。如果在阅读小说过程中，遇到晦涩难懂的词汇、或者觉得有意义的内容想要记录，可以通过双指按压识屏功能，选中要进行下一步操作的词汇或者句子，朝屏幕边缘拖动，选择要进行的操作的APP进行下一步操作，将文字拖动到图标即可完成操作，使原本复制-切换APP-粘贴的步骤一步到位，查找影视作品、查阅相关资料，记录文字、查找淘口令链接、分享内容给好友等功能，动动手指即可高效地完成对应的功能。

图片内容。在日常信息浏览中，如果遇到想把图片内容进行物品识别、商品比价、记录在笔记、转发好友等功能，与文字内容的操作方式基本一致，动动手指，即可将原本复杂化的操作流程，通过任意门，高效速成。在比价环节，折叠屏的优势来了，内屏展开的它，可以同时打开多个购物APP进行比价，这就是折叠屏与直板机相比下一个很明显的优势。任意门的推荐APP还会随着对用户的深度学习智能推送符合用户习惯的APP或者功能，AI功能在MagicOS 8中已随处可见。

三指下滑进阶版 收藏万物

上面所提到的任意门，在一定程度上，将用户的分享欲和求知欲彻底释放，而荣耀MagicOS 8中还有一项新功能，收藏万物。三指下滑这个操作，从原本的截屏功能进化成为了新的形态，“截”取万物。原本的三指下滑只能获取图片，但“收藏万物”在此基础上，对于截取的内容进行了进一步分类。视频收藏，三指下滑即可开始录屏(包括声源)，并且在录取过程中还可以对重点内容进行标记，从而方便下次查看;文档收藏，三指下滑，即可抓获文档加载好的全部内容，方便随时对文档进行浏览查阅;网页收藏，抓取网页的内容包括图片和文字都会一起被收入收藏空间，并且收藏内容不局限于屏幕所展示的内容，抓取内容十分全，包括网页当前页面已经加载好的内容，但值得注意的是，同时因为获取内容太全，导致广告也一同抓取进来了，文字和图片排版布局和网页内容有些出入。

这个进化版的“三指下滑”的意义在哪呢？独立的记录收藏空间。在原本生活和工作交织的用机过程中，我们的相册，往往是一个杂乱不堪，混沌无序的“杂货间”，致使每次想要从成百上千的照片中搜寻曾经截取的内容，无异于大海捞针。在开辟一个独立的收藏空间的基础上，再把“截”取的内容进一步分门别类，文档、图片视频甚至网页，以便用户高效回溯到屏幕曾经呈现的内容那刻。

更懂你 YOYO建议

荣耀Magic系统级别的AI服务，尤其“YOYO建议“的智能化程度令人耳目一新，使得实时信息，一目了然 ，尽在掌握。YOYO服务内容的适配涵盖了生活服务、出行、办公、娱乐、运动健康等 5 大领域、100+场景，为用户带来触手可及的智慧生活体验。

以生活中最常见的外卖实时信息，YOYO建议将在AOD熄屏界面、锁屏界面、桌面、状态栏界面为用户展示外卖进程并支持轻交互。

在出行服务层面，目前MagicOS 8是国内适配度T0级别的存在，航班、火车，打车等出行服务，YOYO都会将动态信息抓取并智能呈现，当用户在处理多任务时，例如边步行导航边回复聊天信息时，可以同步收到导航的实时提示信息，减少来回切换应用的麻烦;或在手机黑屏、无法腾出双手等场景下，无需打开手机解锁也能使用导航，极大提升生活的便利性。

在YOYO建议抓取天气为雨天等恶劣天气时候，在负一屏“YOYO建议”或者YOYO建议小卡片都将推送出行注意雨天等事项，将实时关键信息通过系统层面的AI进行消息优先度的筛选，高效地推送给用户。

总结

在体验荣耀Magic Vs3的期间，最令人留有印象的就是荣耀 AI 端侧大模型的系统层面的智能服务推荐和荣耀MagicOS 8带来的更加高效、智能的YOYO助理、任意门功能和三指下滑等功能。荣耀Magic Vs3通过本地化学习用户习惯，在用机的恰当时机为你推荐你可能会执行的下一步操作或者更加高效的新功能，在体验各种新功能同时也体验到荣耀工程师对于MagicOS在AI变革中带来的理解和与别家手机的独特之处，充斥着惊喜，荣耀Magic Vs3是一部会慢慢更懂用户的手机。